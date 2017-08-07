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Belçika'dan hadsiz açıklama: Türkiye'de idamın gelmesine...

Belçika Başbakanı Charles Michel, Türkiye'nin idam cezası getirilmesi konusunda referandum düzenlemeye karar vermesi durumunda, buna izin vermeyebileceklerini belirtti.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:33
Belçika'dan hadsiz açıklama: Türkiye'de idamın gelmesine...

RTBF televizyonunun haberine göre Michel, "Belçika, kendi iradesiyle çelişen bir referandum düzenlenmesine izin vermek zorunda değil" ifadesini kullandı.

Michel, uluslararası hukukta Belçika'yı başka bir ülkede düzenlenen referandumun kendi topraklarında düzenlenmesine izin verme konusunda resmi olarak bağlayan bir madde bulunmadığının altını çizdi.

Alman hükümeti, Türkiye’de idam cezasının geri getirilmesi için referandum yapılması halinde Türkiye’nin Almanya temsilciliklerinde bir halk oylamasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz de, Türkiye'nin idam cezasıyla ilgili referandumuna Avusturya'da izin vermeyeceklerini söylemişti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:33
  1. Sebastian Kurz
  2. Türkiye
  3. Belçika Başbakanı Charles Michel
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