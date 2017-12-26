Hadlerini iyice aştılar... Skandal sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan ziyaretinde sevgi seliyle karşılaştı. Sudan Ulusal Meclisi'ne girişinde tekbir sesleriyle karşılanan Erdoğan'ı görmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

VELİAHT PRENS'E YAKIN GAZETE

Afirka'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen bu sevgi ve saygı, Suudi Arabistan'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Suudi Arabistan'da yayın yapan, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a yakın Ukaz Gazetesi, yine tartışmalara neden olacak bir habere imza attı.

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'nın elebaşlarıyla röportaj yapmaktan çekinmeyen gazete, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti üzerinden Osmanlı'ya dil uzattı.

SUDAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDEN RAHATSIZ OLDULAR

Sudan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "Sudanlıların yaktığı Türk Paşa'nın torunu" olarak nitelendiren gazete, iki ülke arasında ilerleyen ilişkilere zarar vermek istedi.

OSMANLI'YA İŞGALCİ DEDİLER

Haberde, Osmanlı'nın Sudan'ı işgal ettiğini ve bölgede katliam yaptığı savunuldu. Devam eden yıllarda Sudan'da bir Türk paşasının yakıldığı iddia edilen haberde, geçmişte yaşananların unutulmaması gerektiğini istedi.