Haddini aşmaya devam ediyor!

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'ndan duyduğu rahatsızlığı her fırsatta ortaya koyan HDP'li Hasip Kaplan iyice çileden çıktı.

ADETA YALVARDI

Asker, terör örgütlerine darbe vurdukça çığrından çıkan Hasip Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'ye adeta yalvardı.

CUMHURBAŞKANI VE DİYANET'E AĞIR HAKARET

Diyanet'e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaretlerde bulunan Hasip Kaplan, CHP'yi yapılacak olan kurultayda rengini belli etmeye çağırdı.

CHP’nin ÖSO nun yanında

Tüm islama Cihadist savaş ilan yapan,siyasallaşmış ırkçı

Diyanetin safında,

Irkçı faşist yerli ve millerin,

Diktatörlerin safında işi ne..?

Bu kurultayda çözünüz

Renginizi sesinizi görüşünüzü halk görsün..!