Haddini aşmaya devam ediyor!
Afrin operasyonuna karşı çıkanların en başında gelen HDP'li Hasip Kaplan son çare CHP'ye sarıldı. Kaplan, CHP'ye yalvarırcasına bir çağrıda bulundu...30 Ocak 2018 Salı 12:04
Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'ndan duyduğu rahatsızlığı her fırsatta ortaya koyan HDP'li Hasip Kaplan iyice çileden çıktı.
ADETA YALVARDI
Asker, terör örgütlerine darbe vurdukça çığrından çıkan Hasip Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'ye adeta yalvardı.
CUMHURBAŞKANI VE DİYANET'E AĞIR HAKARET
Diyanet'e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaretlerde bulunan Hasip Kaplan, CHP'yi yapılacak olan kurultayda rengini belli etmeye çağırdı.
CHP’nin ÖSO nun yanında— Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) 29 Ocak 2018
Tüm islama Cihadist savaş ilan yapan,siyasallaşmış ırkçı
Diyanetin safında,
Irkçı faşist yerli ve millerin,
Diktatörlerin safında işi ne..?
Bu kurultayda çözünüz
Renginizi sesinizi görüşünüzü halk görsün..!