Haddini aşan sözler! 'İyi Türk sadece ölü Türk'tür'

Yunan gazeteleri “Ankara sıcak olay ile flört ediyor” (Kathimerini), “Erdoğan Ege’de ateş yakıyor” (Ta Nea), “Erdoğan’ın Kardak çıkarması” (Elefteros Tipos), “Ege’de kabadayılık” (Efimerida Sintakton) ve “Ege’de ağır tahrik” (Filelefteros) manşetleri ile yayınlandılar.

NATO’YA ŞİKÂYET

Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları toplantısında Türkiye’yi şikâyet etmesinin beklendiği ileri sürüldü. Kammenos’un, Brüksel’de beraberinde “Ege’deki Türk ihlalleri” iye ilgili Yunan iddialarını içeren kabarık bir dosya ile gittiği belirtildi.

ABD BÜYÜKELÇİSİ

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Ankara ziyaretinde, Amerikan heyetinde Atina Büyükelçisi Jeffry Paiat’in da bulunması dikkat çekti. Yunan başkentinde “ABD’nin Atina Büyükelçisi’nin de Ankara’ya gitmesi, Ege ve Kıbrıs’taki son durumun görüşüleceğini gösteriyor” yorumları yapıldı.

PANGALOS’UN TÜRK DÜŞMANLIĞI

1996 Kardak krizinde Yunan Dışişleri Bakanı olan, 1999’da ise “Öcalan skandalı” nedeniyle dönemin Başbakanı Kostas Simitis tarafından bu görevden alınan Teodoros Pangalos, Türklere karşı düşmanlığını dile getirmek için son Kardak gerilimini fırsat saydı.

Pangalos Skai radyosuna “İyi Türk sadece ölü Türk’tür. Ben buna inanıyorum. Çünkü iyi bir Türk tanımadım. Temel değerlerden yoksunlar. Türk’ün hukuk kavramı yok” dedi.

DURUM SAKİN

Atina Haber Ajansı (ANA) Yunan Sahil Güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, Kardak bölgesinde bugün herhangi bir hareketlilik yaşanmadığını, sadece bir Türk Sahil Güvenlik teknesinin Türk karasuları, iki Yunan Sahil Güvenlik teknesinin de Yunan karasuları içinde seyrettiklerini belirtti.