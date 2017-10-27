Haçlıların inanca da saygısı yok!

HABER MERKEZİ - Her fırsatta farklılıklara saygıdan bahseden Haçlı alemi Müslümanların kutsallarına saldırarak adeta yeni Charlie Hebdo vakalarının fitilini ateşlemekten de geri durmuyor. Portekizli ünlü rap grubu, Mc Nando e Mc Luanzinho’nun Youtube’da yüzbinlerce tık alan ve yarı çıplak kadınların pornografik figürler sergileyerek dans ettiği “Vem Dançando” adlı şarkının arka fonunda Mücadele Suresinin 2. Ayetinin okunduğu ortaya çıktı. 14 Ekim’den bu yana 136 bin defa izlenen video Müslümanlar tarafından büyük tepki gördü.

“YOUTUBE VİDEOYU SİLSİN”

Müslümanlar üzerinde zulüm fırtınası estiren ve tahrik eden, akabinde gelişen olaylardan ise büyük bir yüzsüzlük örneği göstererek Müslümanları sorumlu tutmaktan çekinmeyen Batı dünyası, kendilerine yönelik saldırıların da temelini atarak provokatörlük yapıyor. Bunun son örneği 14 Ekim’de video paylaşım sitesi Youtube’a yüklenen sözde rap parçasında yaşandı. Portekizli rap grubu, Mc Nando e Mc Luanzinho’nun, “Vem Dançando” adlı parçasında Kur’an-ı Kerim’in Mücadele Suresi ile dalga geçildi. Yüklendiği günden bu yana yüzbinlerce izlenen videoda yarı çıplak kadınlar en sefil ve pornografik hareketlerle dans ederken, Mücadele Suresi’nin ikinci ayetini başlangıcı olan “Ellezine yüzahirune minkum” sözleri sürekli olarak yüksek sesle tekrar ediliyor. Toplamda 3 dakika 54 saniye süren videonun altına yorum yapan Müslümanlar, Youtube’un inançlara saygı göstermesi gerektiğini kaydetti.

ÇIPLAK KADINLARI OYNATTILAR

Ahlaksızlığın diz boyu olduğu bir videoda kullanılan Mücadele Suresi 2. Ayeti, Kur’an-ı Kerim’in aile yaşantısını düzene sokan ve Müslümanlara çok ciddi uyarıların yer aldığı bir ayeti kerime olmasıyla dikkat çekiyor. Ayeti kerimede, “İçinizden kadınlarına zıhar yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır”.