Haçlı medyasının FETÖ yüzsüzlüğü

HARUN SEKMEN / İSTANBUL - Her fırsatta Türkiye aleyhtarı yayınlar yapan haçlı medyasının 15 Temmuz akşamı FETÖ tarafından girişilen hain darbe teşebbüsünü görmezden gelmesi ve adeta ülkemizi suçlayan yayınlar yapması Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi’nin (UHİM) 2016 Dünya Hak İhlalleri Raporu’nun sayfalarına yansıdı. Skandal tespitlerin paylaşıldığı raporda, İndependent gazetesi 16 Temmuz’da FETÖ elebaşısı ve darbe teşebbüsünün bir numaralı ismini, “Fetullah Gülen ABD’de yaşayan ılımlı Müslüman din adamı. Takipçileri ise İnançlar arası diyalogu savunan ılımlı İslam savunucuları olarak tanıtılmıştır” ifadelerine yer veriliyor. İngiliz BBC kanalının 21 Temmuz’da “Erdoğan, Türkiye’nin acımasız Cumhurbaşkanıdır” ifadelerinin de kullanıldığının hatırlatıldığı raporda, Batı medyasının, devletin FETÖ ile mücadelesini acımasızlık olarak taktim ettiğine dikkat çekildi. Raporda meşru iktidara yönelik ilk darbe teşebbüsü olan Gezi parkı vandallığında provokatif yayınlarıyla bilinen CNN, aynı tavrını 15 Temmuz sonrasında da sürdürerek, “Binlerce tutuklama var. Türkiye’de demokrasi baskı altında” şeklinde skandal ifadeler kullanmış.

TÜRKİYE’Yİ SUÇLADILAR

Batılı gazetelerini yayınlarına da atıfta bulunulan raporda, “Metro News gazetesi 25 Temmuz 2016 tarihli haberinde darbe girişimini ‘Erdoğan’ın çılgın tasfiyesi’ olarak yorumlamış, darbenin bastırılması için gerçekleştirilen çalışmalarınsa ‘baskıcı eyleme dönüştüğünü’ iddia etmiştir” tespitinde bulunuluyor. The Guardian gazetesinin tutumunun da eleştirildiği raporda, “The Guardian, darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY’nin medya ayağına ilişkin tutuklamalarla ilgili, yine aynı yapıyla bağlantısı açık olan Mahir Zeynalov’un twitter hesabını kaynak göstermiş ve 30 Temmuz tarihli haberde, ‘Genç, yaşlı, muhafazakar, liberal: Türkiye gazetecilerin tutuklanması üzerine şokta’ başlığını kullanmıştır” ifadeleri kullanılıyor.

DARBENİN BAŞARISIZLIĞINA ÜZÜLDÜLER

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimini aklamaya çalışılan makalelerden de örnekler verilen raporda, “FETÖ ile kuvvetli bağlantıları olduğu bilinen Eski CIA yöneticisi Graham Fuller, Huffington Post’ta yayınlanan 22 Temmuz tarihli yazısında, darbe girişimi sonrasında gerçekleştirilen operasyonlar sebebiyle Erdoğan’ı Stalin’e benzetmiştir. The Economist’te yayınlanan ve Erdoğan’ın demokrasiyi tahrip etmekle suçlandığı 23 Temmuz tarihli makalenin başlığı ‘Erdoğan’ın intikamıdır’ Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Fox News, ‘Türkiye’nin son umudu da öldü’ başlıklı bir makale yayınlanmıştır’ Mart 2016’da Türkiye’de darbe ihtimalinden bahseden ABD’li Ortadoğu uzmanı Michael Rubin, darbe girişiminin daha ilk saatlerinde New York Post’ta, ‘Neden darbe Türkiye için umut olabilir’ başlıklı bir yazı yayınlamıştır” cümleleri kaydediliyor.