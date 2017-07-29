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"Haçlı forma giymem" diyerek takımdan ayrıldı!

Arnavut asıllı futbolcu Florent Osmani, temmuzda transfer olduğu Makedonya Birinci Futbol Ligi ekibi Üsküp'ten, armasındaki haç nedeniyle ayrılma kararı aldı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 00:38
"Haçlı forma giymem" diyerek takımdan ayrıldı!

Yaşananları AA muhabirine anlatan 29 yaşındaki Müslüman futbolcu, yaklaşık 20 gün öncesinde kulüp başkanının kendisini aradığını ve transferi konusunda anlaştıklarını söyledi.

Müslüman olduğunu ve inancı dolayısıyla kulüp armasındaki haçı her zaman kapattığını ifade eden Osmani, "Onlar da bunu biliyorlardı. Çünkü bu ilk defa olmadı. Ancak antrenmanlar başladığından beri bana farklı gözle bakmaya başladılar. Bunun neden olduğunu bilmiyorum." dedi.

Bu yıl birinci lige çıkan takıma güçlü bir takviye olarak katıldığını ancak buna rağmen antrenmanlarda her zaman göz ardı edildiğini dile getiren Osmani, üç gün önce kulüp yönetiminin kendisiyle haç meselesini görüştüğünü aktardı.

Osmani, "Armanın kapatılmaması gerektiğini ve takımda oynamak istiyorsam armanın olduğu gibi kalması gerektiğini söylediler. Ben de kendi nedenlerimi söyledim. İnançlı biri olduğumu ve dinimin haç taşımama izin vermediğini anlattım. Gerekirse kulüpten ayrılacağımı ve formayı o şekilde giymeyeceğimi kendilerine aktardım." ifadelerini kullandı.

Arnavut asıllı forvet, Üsküp'ten önce Kosova'da Liria, Makedonya'da Shkupi ve Türkiye'de 12 Bingölspor'da görev yapmıştı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 00:38
  1. Florent Osmani
  2. Üsküp
  3. Müslüman futbolcu
  • YigidoYigido12 dk önce
    Helal sana oglan!
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