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Hackerlar İngiltere'ye musallat oldu

İngiliz Parlamentosu yine bir siber saldırıyla karşı karşıya. Milletvekilleri parlamento binası dışından e-mail hesaplarına giremiyor.

25 Haziran 2017 Pazar 10:39
Hackerlar İngiltere'ye musallat oldu

İngiliz Parlamentosu siber saldırıya uğradı. Reuters'ın haberine göre, milletvekillerinin parlamento binası dışından e-mail hesaplarına girmesini engelleyen saldırıyla ilgili Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, saldırının boyutları ve kullanıcı hesaplarına izinsiz girişlerin ne boyutta olduğuyla ilgili inceleme başlattı.

MAYIS AYINDA DA SİBER SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

İngiltere'de mayıs ayında yaşanan büyük bir siber saldırı ile ulusal hastane sistemi çökmüş ve aynı gün WannaCry yazılımıyla global ölçeğe yayılan bir siber saldırıyla dünyanın dört bir yanında windows kullanan bilgisayarlar fidye yazılımına kurban gitmişti.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 10:39
  1. İngiliz Parlamentosu
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