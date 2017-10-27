Hacıosmanoğlu geri dönüyor

Ekim 2015’te yapılan seçimi Muharrem Usta’ya kaybeden İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında ‘Yeniden adaylığını açıklamaya hazırlanıyor’ haberlerinden sonra ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

50.yılında şampiyonluğu hedefleyen ve kadro yapılanmasını buna göre şekillendiren Trabzonspor’da sular bir türlü durulmazken, Ersun Yanal’la yolların ayrılıp Rıza Çalımbay’ın göreve getirilmesi camianın içini pek açmamışa benziyor. Erken seçim ihtimalinin gündeme gelmesinin ardından Muharrem Usta’nın ‘Mayıs ayına kadar görevimin başındayım’ açıklaması şimdilik bu seçeneği rafa kaldırmış gibi gözükürken, eski başkanlardan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Mayıs ayı için çoktan kolları sıvadığı belirtildi.

2013-2015 yılları arasında Trabzonspor’un başkanlığını yapan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Muharrem Usta’ya görevi devrederken yaklaşık 2.500 kişiyi kulübe üye yaptığı belirtilirken, Hacıosmanoğlu’nun resmi olarak adaylığını açıklaması halinde seçimleri kazanacağı iddia edildi.

2022 oy farkla seçimi Muharrem Usta’ya (3062) kaybeden İbrahim Hacıosmanoğlu (1040), o dönem başkanlık yarışında bir hayli ön plana çıkan Celil Hekimoğlu’nun vereceği son kararı bekliyor. Hekimoğlu Usta karşısında 3049 oy almıştı.