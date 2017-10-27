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Hacıosmanoğlu geri dönüyor

Muharrem Usta'ya görevi devrederken 2.500 kişiyi kulübe üye yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor'da yeniden başkan olmaya hazırlanıyor.

27 Ekim 2017 Cuma 12:27
Hacıosmanoğlu geri dönüyor

Ekim 2015’te yapılan seçimi Muharrem Usta’ya kaybeden İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında ‘Yeniden adaylığını açıklamaya hazırlanıyor’ haberlerinden sonra ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

50.yılında şampiyonluğu hedefleyen ve kadro yapılanmasını buna göre şekillendiren Trabzonspor’da sular bir türlü durulmazken, Ersun Yanal’la yolların ayrılıp Rıza Çalımbay’ın göreve getirilmesi camianın içini pek açmamışa benziyor. Erken seçim ihtimalinin gündeme gelmesinin ardından Muharrem Usta’nın ‘Mayıs ayına kadar görevimin başındayım’ açıklaması şimdilik bu seçeneği rafa kaldırmış gibi gözükürken, eski başkanlardan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Mayıs ayı için çoktan kolları sıvadığı belirtildi.

2013-2015 yılları arasında Trabzonspor’un başkanlığını yapan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Muharrem Usta’ya görevi devrederken yaklaşık 2.500 kişiyi kulübe üye yaptığı belirtilirken, Hacıosmanoğlu’nun resmi olarak adaylığını açıklaması halinde seçimleri kazanacağı iddia edildi.

2022 oy farkla seçimi Muharrem Usta’ya (3062) kaybeden İbrahim Hacıosmanoğlu (1040), o dönem başkanlık yarışında bir hayli ön plana çıkan Celil Hekimoğlu’nun vereceği son kararı bekliyor. Hekimoğlu Usta karşısında 3049 oy almıştı.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 12:27
  1. Muharrem Usta
  2. Trabzonspor
  3. İbrahim Hacıosmanoğlu
  • Zekeriya TuranZekeriya Turan1 sa önce
    Hacıosmanoğlu otuz yıldır gelenlerden daha trabzonsporludur. Destekliyorum.
  • OrhanOrhan1 sa önce
    Asla takım şu anda bile ibrahimin kötü yönetimi sonucu şu anda bile kötü musa sefa.constartmedjani N dony aklıma gelmiyen nice futbolcular.mezarlıgına cevirdi trabzonu erkanın ayagına gitti ne oldu.25 tane topcudan iş yarayan tek ekiçi vardı o da fb ye gitti.ASLA ASLA OLMAZ OLAMAZ
  • ÖmerÖmer1 sa önce
    Kalll gittiğin yerde
  • 107110712 sa önce
    Bu adamin Trabzonspor a ne faydasi oldu da geri dönüyor, adam da para yok pul yok, ne iyi bir transfer yapabildi ne de bir basarili var, sadece kabadayi kabadayi konusuyor, aman ha bunu bir daha baskan etmeyin
  • trabzonlu hamsitrabzonlu hamsi2 sa önce
    Hacıosmanoğlu başkan Trabzon kümeye oley

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