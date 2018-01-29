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Hacim şehit edildi iddiası

Kur’anı Kerim’i ve Riyazus Salihîn’i Uygur Türkçesine İlk çeviren Muhammed Salih Hacim'in Çin'de şehit edildiği iddia edildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 17:37
Hacim şehit edildi iddiası

Çin Halk Cumhuriyeti işgali altındaki Uygur Özerk Bölgesi'nin (Doğu Türkistan) ileri gelen ilahiyatçılarıdan ve tefsircilerinden olan Muhammed Salih Hacim'den uzun süredir haber alınamıyor.

Çin'de 2016 yılında Doğu Türkistan'a atanan Chen Quanguo, göreve geldiği günden beri Uygurlar arasında tanınan akademik, sanatkar ve yazarlara da tutuklama kampanyası başlatmıştı. Türkiye'de de ünlü olan sanatçı Abdurrehim Heyit de bu politikanın sonucu olarak tutuklanmıştı.

QHA'da yer alan habere göre Dünya Uygur Kongresi, (DUK) Muhammed Salih Hacim'den haber alınamadığını vurgulayarak kendisinin akıbeti hakkında bir açıklık getirilmesi talebinde bulundu. DUK resmi sitesinde yapılan açıklamada Muhammed Salih Hacim'in durumu hakkında hiçbir bilgiye ulaşılamadığı vurgulandı.

NAAŞI TESLİM EDİLDİ

muslimport haber sitesi Çin yönetimi tararından hapiste tutulan alim Muhammed Salih'in 24 Ocak 2018 günü şehit edildiğini bildirdi. Naaşı teslim edilen Salih'in, cenaze töreninde ağlayanların da tutuklandığı belirtildi.

Muhammed Salih Hacim 1936'da Doğu Türkistan'ın Artuş şehrinde dünyaya geldi. Kendisi Kur'an'ı Çin hükümetinin izni ile tefsir ederek ilk kez Uygur Türkçesine çevirdi. Hacim'in tefsir ettiği Uygur Türkçeli Kur'an 1986 yılında basıldı.

 

 

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 17:37
  1. muslimport
  2. Çin Halk Cumhuriyeti
  3. Chen Quanguo
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