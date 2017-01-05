Hacı Yakışıklı, Ankara temsilcimiz oldu

14 yıldır Akit Gazetesi’nin çeşitli birimlerinde çalışan ve halen gazetemizin Ankara İdari Temsilciliği görevini yürütmekte olan Hacı Yakışıklı, gazetemizin yeni Ankara Temsilcisi oldu.

Hacı Yakışıklı, Ankara temsilcimiz oldu
Eklenme: 05 Ocak 2017, 10:45
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Gazetemiz Ankara İdari Temsilciliği görevini yürütmekte olan Hacı Yakışıklı, gazetemizin yeni Ankara Temsilcisi oldu. 14 yıldır Akit Gazetesi’nin çeşitli birimlerinde çalışan Hacı Yakışıklı 1981 yılında Kayseri’de doğdu. İlkokulu İzmir, Mersin ve Kayseri’de tamamladı. Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünü de tamamlamıştır. 14 yıl boyunca Akit Gazetesi’nin çeşitli birimlerinde görev yapmıştır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

 
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