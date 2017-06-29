Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nin inşaatı tamamlandı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ilk harcını Hacı Bektaşı Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin de aralarında bulunduğu sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve Zeytinköy Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’yle birlikte attığı Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi’nin inşaat işleri tamamlandı.

Temizlik ve peyzaj işlerinin devam ettiği Kültür Merkezi, Yeşildere Mahallesi 1180 Sokakta, 2 bin 200 metrekarelik alanda inşa edildi. 150 kişilik konferans salonuna sahip merkezde ayrıca eğitim salonları, yarı açık toplanma alanı, aşevi, gasilhane ve morg yer alıyor. Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi içinde bulunan 280 metrekare genişliğe sahip Cem salonunun da tefrişatı da tamamlandı.