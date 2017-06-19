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Hacı Bayram'da 'simit, hurma ve ayran' iftarı

Hacı Bayram Veli Camisi'nde bir araya gelen gençler, simit, hurma ve ayranla iftar yaptı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 00:23
Hacı Bayram'da 'simit, hurma ve ayran' iftarı

Hacı Bayramı Veli Camisi'nde bir araya gelen gençler, simit, hurma ve ayranla iftar yaptı, Müslümanlar için dua etti.

Sabah Namazı Devrimi Hareketinin 3 yıldır düzenlediği "Ümmet İftarı" isimli etkinlik kapsamında 500'ü aşkın genç, Hacı Bayram Veli Camisi'nde buluştu.

İftar öncesi gençlere hitap eden gazeteci yazar Adem Özköse, Sabah Namazı Devrimi Hareketinin "Ümmet İftarı"nın, açların halini anlamak için lüks sofralardan uzak durularak özellikle simit, hurma ve ayranla yapıldığını anlattı.

Geçen hafta İstanbul'da Ayasofya Camisi önünde düzenlenen iftara, bin 500 kişinin katıldığını belirten Özköse, bu sayının her geçen yıl arttığını, gelecek yıllarda "Ümmet İftarı"na devam edeceklerini söyledi.

"Öncelikle kendi aramızdaki kardeşliğimizi tesis etmemiz gerek"

Özköse, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burası ümmet iftarı ve sofrasıdır. Bu akşam ramazanda bir kereliğine de olsa simit, hurma ve ayranla iftar yapmak için buradayız. Belki bugün diğer günlerdeki gibi midelerimiz dolmayacak ama bu sofra gönül sofrasıdır, gönlümüzü doyuracağız. Dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizi daha iyi anlayacak ve hatırlayacağız. Bundan sonraki yıllarda da devam edecek bu iftarlarımızda bir araya gelelim ve şu an yanımızda oturan kardeşlerimizle tanışalım, kardeş olalım. Kardeşlik, edebiyatı yapılmaması gereken önemli bir konudur. Müslümanlar olarak, Türkiye'de kardeş olmayı başaramazsak Mısır'da, Gazze'de ve Suriye'deki Müslümanlarla kardeş olmamız mümkün değildir. Öncelikle kendi aramızdaki kardeşliğimizi tesis etmemiz gerekiyor."

İftar programında Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra Mısır, Suriye, Gazze ve diğer yerlerde yaşayan Müslümanlar için dualar edildi.

 

 

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 00:23
  1. Hacı Bayramı Veli Camisi
  2. Ümmet İftarı
  3. simit
  4. hurma
  5. iftar
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