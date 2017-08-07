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Hacı adaylarını taşıyan otobüs kaza yaptı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yer alan Süleymaniye kentinde, hacı adaylarını taşıyan otobüsün devrilmesiyle bir kişi yaşamını yitirirken 35 kişi yaralandı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:29
Hacı adaylarını taşıyan otobüs kaza yaptı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Süleymaniye kentinde, hacı adaylarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği 35'inin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Kerkük'ten Süleymaniye'ye giden ve hacı adaylarını taşıyan yolcu otobüsü karşı şeritten gelen bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün devrilmesi sonucu hacı adaylarından bir kişi öldü, 35'i yaralandı.

Kazanın meydana geldiği Çemçemal ilçesi Sağlık Müdürü Yardımcısı Eyüp Heme Garip AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafik kazasında yaralanan yolcuların ambulanslarla en yakın sağlık merkezlerine sevk edildiğini belirtti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:29
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