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Hacı adaylarından Mekke tarihine yoğun ilgi

Kutsal toprakları ziyarete gelen ve hac görevlerini yerine getiren Müslümanlar, Mekke'nin tarihine ve Kabe ile ilgili konulara büyük ilgi gösteriyor.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 20:18
Hacı adaylarından Mekke tarihine yoğun ilgi

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Kabe Müzesi ve Kabe Örtüsü Fabrikası, hacı adaylarının gezi durakları arasında yer alıyor. Ücretsiz gezilebilen bu mekanları en fazla Türkiye, Malezya ve Endonezya'dan gelen Müslümanlar ziyaret ediyor.

200'ÜN ÜZERİNDE TARİHİ ESER

Mekke'de ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yerler arasında bulunan Kabe Müzesi'nde 200'ün üzerinde tarihi eser ve fotoğraf sergileniyor. Kabe'nin tarihine ilişkin Osmanlı eserlerinin de geniş yer aldığı müzede, Mekke'nin çeşitli dönemlerine ait eserler de bulunuyor.

Zahir Mahallesi'nde 17 yıl önce kurulan müzede, Kabe'ye ait kapı, kapı kolları, anahtar, örtüler, kuşaklar, sütunlar, Osmanlı döneminde yapılmış ahşap Kabe merdiveni, zemzem kuyusu, saat ile Mekke ve Medine'nin gelecekteki halini gösteren projelerin maketleri, ziyaretçilerin incelemesine sunuluyor.

Hacı adaylarının geçmiş yıllara nazaran son yıllarda müzelere ilgisinin arttığı belirtilirken geçen yıl sadece hac döneminde 1,5 milyon Müslüman'ın müzeleri ziyaret ettiği bildirildi.

KABE ÖRTÜSÜ 4 PARÇA SAF İPEKTEN OLUŞUYOR

Hacı adaylarının en çok merak ettikleri ve yapımını yerinde incelemek istedikleri Kabe örtüsü, her yıl Kurban Bayramı arifesinde değiştiriliyor. Yapımında 200'ün üzerinde personelin görev aldığı ve Kabe Örtüsü Fabrikasında özel olarak 4 parça halinde hazırlanan örtü, saf ipekten 47 metre uzunluğunda üretiliyor.

Örtünün üretiminde yaklaşık 670 kilogram saf ipek ile 120 kilogram gümüş ve altın kullanılıyor. Kuşağında Kur'an-ı Kerim'den ayetler bulunan örtünün maliyeti ise yaklaşık 22 milyon riyal.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 20:18
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