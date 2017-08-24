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Hacı Adaylarına Özel En Avantajlı Teklifler Türk Telekom’da

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, farklı ihtiyaçlara yönelik yurt dışı paketlerini çeşitli avantajlarla donatarak aboneleriyle buluşturmaya devam ediyor.

24 Ağustos 2017 Perşembe 08:38
Hacı Adaylarına Özel En Avantajlı Teklifler Türk Telekom’da

Türk Telekom’un, kutsal toprakları ziyaret eden müşterilerine özel olarak başlattığı uygulama kapsamında, 22 Ağustos itibariyle hacı adayları, Suudi Arabistan’da geçerli aylık 500 dakika konuşma paketinden 25 TL;  iki aylık 1000 dakika konuşma paketinden 45 TL karşılığında faydalanabilecek.

Hacı adayları, yurt içindeki tarifelerini Suudi Arabistan’da da kullanabilecek

Türk Telekom’un “Tarifen Yurtdışında” servisi ile günlük sadece 14,90 TL’ye, yurt içi tarifesindeki her yöne dakika, mesaj ve internet hakları yurt dışında da kullanıma açık olacak. Hacı adaylarının kutsal topraklarda gönül rahatlığıyla sevdikleriyle görüşebilmesi için hayata geçirilen bu hizmet sayesinde faturalı hat sahipleri, yurt içindeki tarifelerini herhangi bir kota kısıtlaması olmadan yurt dışında da kullanabilecek.

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 08:38
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