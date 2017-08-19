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Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 188 hacı adayı kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:19
Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Fatsa Müftülüğü organizasyonu ile hac görevini yerine getirmek için 188 hacı adayı otogardan dualarla kutsal topraklara yolcu edildi. Uğurlama törenine Fatsa İlçe Müftüsü Hüseyin Can başta olmak üzere din görevlileri ve çok sayıda hacı adayı yakınları katıldı.

Uğurlama töreni Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra ilçe müftüsü Hüseyin Can bir konuşma yaparak hacı adaylarına sağ salim gidip dönme dileklerinde bulundu.

Can konuşmasında, “Hacılarımız inşallah bu kutsal görevlerini en iyi şekilde tamamlayıp dönerler. Hacılarımızı dualarla uğurlamak için buraya geldik. Allah yollarını açık etsin hacları kabul olsun” diye konuştu.

En küçük hacı adayı

Fatsa’daki hacı uğurlama töreninde 2,5 yaşındaki Eslem Sena Keskin adlı minik çocuk en küçük hacı adayı olarak kutsal topraklara uğurlanırken tüm herkesinde aynı zamanda ilgi odağı oldu. Ailesi ile birlikte kutsal topraklara gidecek olan Eslem Sena Keskin’in mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Konuşmaların ardından hacı adayları aileleri ve sevenleri vedalaşarak kutsal topraklara doğru yolculuğa çıktılar.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:19
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  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
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