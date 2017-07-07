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Hacı adayları 'Hac Okulu'nda kutsal topraklara hazırlanıyor

Müftülüklerce açılan kısa süreli hazırlık kursları ve seminerlerle kutsal topraklara hazırlanan hacı adayları, ilk defa Sivas'ta açılan "Hac Okulu"nda yaklaşık 2 ay süren eğitim alıyor.

07 Temmuz 2017 Cuma 20:10
Hacı adayları 'Hac Okulu'nda kutsal topraklara hazırlanıyor

Sivas Müftülüğünce hazırlanan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kabul edilen Hac Okulu Projesi kapsamında, kutsal topraklara gidecek hacı adayları yaklaşık 2 ay eğitime tabi tutuluyor.

Erkekler için Sivas Müftülüğü binasında, kadınlar için Merkez Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda açılan Hac Okulu'na hacı adayları yoğun ilgi gösteriyor. Haftada 2 gün ve günde 2 saat olmak üzere düzenlenen derslerde, din görevlileri, hacı adaylarına dini konular ile kutsal topraklarda nasıl davranmaları gerektiğini anlatıyor.

Okulda, hacı adaylarına Kabe maketi etrafında uygulamalı tavaf da yaptırılıyor.AA

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 20:10
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