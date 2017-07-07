Hacı adayları 'Hac Okulu'nda kutsal topraklara hazırlanıyor

Sivas Müftülüğünce hazırlanan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kabul edilen Hac Okulu Projesi kapsamında, kutsal topraklara gidecek hacı adayları yaklaşık 2 ay eğitime tabi tutuluyor.

Erkekler için Sivas Müftülüğü binasında, kadınlar için Merkez Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda açılan Hac Okulu'na hacı adayları yoğun ilgi gösteriyor. Haftada 2 gün ve günde 2 saat olmak üzere düzenlenen derslerde, din görevlileri, hacı adaylarına dini konular ile kutsal topraklarda nasıl davranmaları gerektiğini anlatıyor.

Okulda, hacı adaylarına Kabe maketi etrafında uygulamalı tavaf da yaptırılıyor.AA