Hacı adayları dualarla uğurlandı

Uğurlama törenine İl Müftü Vekili Mehmet Emin Okuyucu, İskenderun İlçe Müftüsü Mehmet Taştan, Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Fahri Uçak, İl Müftülüğü Hac Bürosu görevlileri Mehmet Yaylacı ve Sabahattin Sağlam, müftülük personeli ile hacca gidecek vatandaşların yakınları katıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı uğurlama töreninde 240’ı hacı adayı 250 kişilik kafile Hatay Havaalanı’ndan yola çıktı. İlk kafilenin 15 Eylül’de yurda dönmesi bekleniyor.