Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hacı adayları dualarla uğurlandı

Hatay’dan Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hacca gidenlerden oluşan ilk kafile kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

01 Ağustos 2017 Salı 11:28
Hacı adayları dualarla uğurlandı

Uğurlama törenine İl Müftü Vekili Mehmet Emin Okuyucu, İskenderun İlçe Müftüsü Mehmet Taştan, Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Fahri Uçak, İl Müftülüğü Hac Bürosu görevlileri Mehmet Yaylacı ve Sabahattin Sağlam, müftülük personeli ile hacca gidecek vatandaşların yakınları katıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı uğurlama töreninde 240’ı hacı adayı 250 kişilik kafile Hatay Havaalanı’ndan yola çıktı. İlk kafilenin 15 Eylül’de yurda dönmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:28
  1. Sabah
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  3. İskender
  4. Diyanet İşleri
  5. Hatay
  6. Hac
  7. İskenderun
  8. Umre
  9. Mehmet Taş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakin kentin rüzgarı yerli ve yabancı turistleri çekiyor
    1. Sakin kentin rüzgarı yerli ve yabancı..
    2. Babadan oğula kerestecilik
    3. Yabancı öğrencilerden vefa örneği
    4. Flaş gelişme: AK Parti müdahil olacak!
    5. Sungurlu’da trafik kazaları: 4 yaralı
    6. Büyükşehir Bozdoğan’ın yollarını..
    7. Madde aldığı iddia edilen dayı,..
    8. Sahte polislere rekor tutuklama
    9. Posof’ta çoban bulamıyorlar
    10. Büyükşehir’den spora bir tesis daha
    11. Yol çalışması sırasında tarihi tüfek..
    12. Türkiye'den AB ülkelerini çıldırtan..
    13. İTO Temmuz ayı enflasyon rakamlarını..
    14. Diyarbakır'dan acı haber: 2 şehit
    15. Hakan Fidan'a istifa çağrısı!
    16. ''Süresiz Yoksulluk Nafakası'' TBMM..
    17. Başkan Özkök: Bu yıl kurbanlıkta..
    18. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı
    19. Dünyanın en zengini Putin! Tam 200..
    20. Şehit ve gazi ailelerinden Vali..
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası