Hacı adayları dikkat! Hac kayıt yenileme işlemleri başladı

Kutsal hac görevini yerine getirmek için geçen yıllarda kayıt yaptıran 1 milyon 300 bine yakın adayın bugünden itibaren 31 Ocak tarihine kadar kayıtlarını yenilememeleri halinde başvurularının geçersiz hale geleceği belirtildi.

31 OCAK SON GÜN

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı yönetmeliğe göre, kutsal görevi yerine getirmek isteyenlerin ön başvuruları 6 Ocak'ta sona erdi. Avcılar Müftüsü Ömer Erden, hac görevini yerine getirmek isteyenlerin müftülükler veya internet ortamında başvurularını yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Geçen yıllardan yaklaşık 1 milyon 300 bin hacı adayı sırada bekliyor. Bunların da bugünden yani 9 Ocak'tan itibaren 31 Ocak'a kadar kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Bu uygulamaya çeşitli nedenlerle başvuruldu. Örnek olarak bazen evladı geliyor babasını yazdırıyor. Kurada çıkan baba çok nadir de olsa 'Bu yıl gidecek durumda değildim' diyebiliyor. Veya hacı adayı vefat etmiş oluyor. MERNİS üzerinden bize bilgi gelmediği, yakınları başvurmadığı için sırada bekliyor görünüyor. Kayıt yenileme ile bu gibi durumların önüne geçmiş olacağız."

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

2017 yılı hac kayıt yenileme işlemleri 9 Ocak tarihinde başladı. 31 Ocak'a kadar devam edecek işlemler boyunca yenileme yapacak adaylardan ücret talep edilmeyecek. Kurum yaptığı uyarıda yenileme işlemelrini yapmayan adayların kuraya daihl edilmeyeceğini duyururken iletişim bilgilerinin güncellenmesinin altı çizildi. Adaylar kurayı kazanmış olsalar bile yanlış iletişim bilgileri vermiş olmaları halinde sorumluluk kendilerine ait olacak.

Daha önceki yıllarda başvuru yapmayan adaylar için açılan başvuru süreci Diyanet İşleri’nin resmi internet adresinin yanı sıra illerde bulunan müftülüklerden de yapılabilecek. Hac için ilk defa kayıt yaptıracak hacı adayları konaklama tercihlerini de kendileri belirleyecek.

İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ...

ÜCRET NE KADAR OLACAK?

20 TL’lik ön kayıt ücretini belirtilen bankalara yatıracak olan adaylar kayıt paralarını yatırmalarının ardından “Oda tercihli konaklama” ve “Otel konaklama” türlerinden birini seçecek. Önceki yıllarda kayıt yaptıran adaylar başvurularını yenilediği takdirde kendilerinden ücret alınmayacak.

SON GÜN NE ZAMAN?

2017 yılında ilk kez kayıt yaptıracakların 28 Aralık- 6 Ocak tarihlerinde başvurularını tamamlamış olması gerekiyor. Önceki yıllarda kayıt yaptıran kişiler ise 9 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında kayıtlarını yenilemek zorunda. Diyanet İşleri yaptığı uyarıda adayların yenileme işlemlerinin otomatik olmayacağını bu nedenle yenileme işlemlerinin bireysel olarak yapılması gerektiğini ifade etti. Yenileme işlemlerini yapmayan adaylar 2017 yılı kuralarına dahil edilmeyecek.

OTOMATİK YENİLEME OLMAYACAK

Önceki yıllarda Hac ibadeti için başvuru yapan adayların kayıtları yenil yılda otomatik olarak yenilenirken Diyanet bu yıl bahsi geçen uygulamanın gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu.

İLETİŞİM BİLGİLERİ GÜNCELLENMELİ

Kura çekiminin ardından kutsal topraklara gitme hakkı kazanan kişiler sistemde kayıtlı bulunan iletişim bilgileri üzerinden kurumla iletişime geçecek. Bu nedenle iletişim bilgilerini güncellemeyen adayların sorumlulukları kendilerine ait olacak.

KAZANDIĞIMI NASIL ANLARIM?

Hac ibadeti için seçilen şanslı kişiler arasına giren adayların cep telefonlarına SMS şifresi gelecek. Bu şifre ile birlikte kuruma giden kişiler “Kesin kayıt yaptırabilir” belgesiyle birlikte diğer işlemleri başlatabilecek.