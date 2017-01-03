Hac'da kaybolan Fahriye Kara'yı MİT arayacak

MİT, 26 yıl önceki hac ibadetinde kaybolan ve Müge Anlı’nın programında Suudi Arabistan’da yaşadığı ortaya çıkan Batmanlı Fahriye Kara’nın bulunup Türkiye’ye getirilmesi için harekete geçti.



1990 YILINDAN BU YANA KAYIP

Batmanlı 47 yaşındaki Fahire Kara 1990 yılında eşi ile birlikte Hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti. Kara çift 1426 hacı adayının hayatını kaybettiği El Muaysem Tünel İzdihamı’na yakalandı. İzdiham sırasında Fahriye Kara ve eşi Abdurrahman Kara birbirlerini kaybetti. O günden itibaren 12 çocuk annesi Fahriye Kara’dan hiçbir haber alınamadı. Ancak Fahire Hanım’ın yaşadığı konusunda bir takım duyumlar alan Kara ailesinin fertleri atv’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

SÜRPRİZ GELİŞME

Kara’nın çocuklarından Mesude ve Mehmet Hatip Kara, Anlı’ya annelerinin fotoğrafını gösterip bulunmasını istedi. Programa bağlanan bazı izleyiciler Fahire Kara’yı Mekke’de tespih satarken gördüklerini söyledi. Telefonlar hiç susmadı. Çok sayıda izleyici programa bağlanıp Fahriye Kara’nın yaşadığını ve her gördüğü Türk hacı adayına “Ne olur beni buradan kurtarın, benim Türkiye’de 12 tane çocuğum var, Türk medyasına benim yaşadığımı bildirin” dediğini söyledi. Günlerdir süren ve sonucu merakla beklenen olayla ilgili olarak devlet yetkililerinden haber geldi.

“ARAMA ÇIKARILACAK”

Müge Anlı kendisine gelen açıklamayı canlı yayında; “Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan sorumlu olan Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş Fahriye Kara’nın kaybını yakından izliyor. Ayrıca olay Milli İstihbarat Teşkilatımıza intikal etti. Fahriye Kara’nın Interpol tarafından araması çıkarılacak. Biz de kendilerine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde duyurdu.

ADIM ADIM YAKLAŞILIYOR

Suudi Arabistan’da tespih satarak geçimini sağlayan Batmanlı Fahriye Kara’nın bir an önce Türkiye’ye getirilmesi için harekete geçildi. Yeşilçam filmi gibi olayı programında gündeme getiren Müge Anlı, 26 yıldan beri çocuklarından uzak olan Fahire Kara’ya adım adım yaklaşıldığını söyledi.

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