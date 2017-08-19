Hacamat Nedir ve Hangi Hastalıklara Fayda Sağlar

Bir kan detoksu olarak bilinen bu uygulama cam kupa ve ateş kullanılarak yapılır. Tıbbi hacamat kanda pıhtı ve iltihap oluşmasına neden olan toksinleri kandan atarak kanın temizlenmesini ve organlara kanın düzenli olarak pompalayabilmesini sağlar. Kandaki toksinlerin artmasına neden olan besinlerdeki hormon ve katkı maddeleri ile ilaç kalıntılarının neden olduğu rahatsızlıklardan kurtulmak için kanın temizlenmesi önemlidir. Kan dolaşımının düzenli olması hem organların düzenli çalışmasını hem de hücrelerin yenilenmesini hızlandırır. Kan vermek kanın faydalı kısımlarının da vücuttan atılmasına neden olduğundan kan kaybı yaşanır. Kandaki kimyasal maddeler, zararlı kan pıhtıları ve toksinleri filtreleyerek vücuttan atılmasını sağlayan hacamat sayesinde daha sağlıklı ve dinç bir yaşama sahip olabilirsiniz.

Hacamatın Faydaları Nelerdir?

Fiziksel ve ruhsal birçok hastalığa iyi gelen hacamat kanın iç organlara ulaşmasını sağlar. Hacamat ile tedavi edilebilen hastalıklar, başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere, tansiyon, diyabet, varis, damar tıkanıklığı, hemoroid ve adet ağrıları gibi sorunlardan kurtulmanızı sağlar. Aynı zamanda kas kramplarını önler, migren, diş ve göz ağrılarını dindirir. Kanın daha fazla oksijen almasını sağlayan hacamat, yapıldıktan sonra vücudunuzun bağışıklık sistemini güçlenir. Böylece grip, nezle, soğuk algınlığı, sinüzit gibi rahatsızlıklara yakalanma riskiniz ciddi oranda azalır. Kalp çarpıntısı, baş dönmesi, nefes darlığı, sürekli halsizlik ve üşüme gibi rahatsızlıklara neden olan aneminin tedavisinde büyük bir rol oynar. Ayrıca uyku bozuklukları, depresyon, huzursuz bacak sendromu, anksiyete, öğrenme zorluğu, dikkat dağınıklığı, unutkanlık, alkol ve madde bağımlılığı gibi psikolojik rahatsızlıkların tedavi edilmesini sağlar.

Hacamat Nasıl Yapılır?

Kanın içindeki toksinlerin faydalı maddelerden filtreleyerek atılmasını sağlayan tıbbi hacamat esnasında kupa kullanılır. Her yaştaki kişiye rahatlıkla yapılabilen bu uygulama mutlaka steril bir ortamda tek kullanımlık malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. Güvenli bir ortamda yapıldığı taktirde hiçbir riski ve yan etkisi olmayan hacamat mutlaka uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Kupaların ateşle steril edildikten sonra deri vakumlanır. Uygulama sonrasında deride iz kalmaz. Kısa sürede yapılabilen bu tedavi sonrasında çok daha sağlıklı ve enerjik olabilirsiniz. Tibbihacamat.com web sitesinden DR. Turanşah Tümer'in uygulamalarını inceleyebilir ve hacamat hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.