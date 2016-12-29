Hacamat hangi günlerde yapılır?

Hacamat nedir?

Hacamat, sağlığı korumak veya tedavi amacıyla vücudun belirli yerlerinden kan alınmasıdır.

Sözlükte; “Emmek” anlamına gelen “Hacm” kökünden gelmektedir. Bu işi yapan kimseye, “Hacim” veya “Haccâm” denir. Kan alma işinde kullanılan alete ise “Mihcem” ya da “Mihceme” denir.

Hacamat nereden yapılır?

Hacamat hadislerde geldiği gibi beş yerden yapılır.

1) Başın ortasından

2) Boyundan

3) İki omuz arasından

4) Kalçadan

5) Ayaktan

Hacamat yaptırmak istiyenler neler yapmalı?

- 48 saat boyunca hayvansal gıdalar yememesi gerekir.

- Aç karına gelinmelidir

- Kişinin eşiyle bir gün öncesinde ve sonrasında ilişkide bulunmaması gerekir

- Hacamat olan kimse o gün fazla su içmemelidir

- Acılı, tuzlu ve ekşi yemek yemelidir.

Hacamat hangi mevsimde yapılmalı?

Hacamat havalar ısınmaya başladığı zaman yapılır. Sıcaklar bastırdığı zaman ilkbaharın sonu, kiraz çıktığı zaman Mayıs-Haziran aylarıdır. Hadis-i Şerif'te “Sıcak şiddetlendiği zaman hacamat ile yardım isteyin”

Hacamat ayın hangi günlerinde yapılmalıdır?

(Hacamat Hicri ayın günlerine göre yapılır)

Her ayda hacamat olunabilecek 4 gün vardır. Bu günler geçti mi diğer ay beklenmelidir. Hacamat gökteki ayın (HİCRİ)17-19-21 inci günlerinde yapılmalıdır. En faydalısı 17. gündür. Hacamat ayın ilk günlerinden 14'üne kadar (gökteki ayın büyüme günlerinde) faydalı değildir. 15 inden 21 ine kadar (Hicri ve tek günlerde) günlerde faydalıdır. 22 sinden 30 una kadar ay küçük olduğu için bedenler zayıf olur ve çıkan kan az olacağından faydası az olur (Bunun içindir ki ameliyatlar mümkünse ayın 14 ünden sonra yapılmalıdır.Bunun için denilmiştir ki; Kesilmesi istenen bir iş, ay küçülürken, yani 14 ünden 30 una kadar yapılmalı-Devam etmesi istenen bir iş de ay büyürken yani 1 inden 14 üne kadar yapılmalı.Mümkünse devam etmesi istenen bir işe ayın ilk çarşambası başlanmalı.-Bununla beraber ayın 1 inde ortasından ve sonunda bir işe başlama-Marifetname). Hadis-i Şeriflerde, tekli günler tavsiye edilmiştir. Bu günler içinde en çok faydalı olduğu gün ayın (Hicri)17. günüdür. Ondan sonra (Hicri)19, ondan sonra (Hicri) 21, ondan sonra (Hicri)15 nci gündür.

Hacamat haftanın hangi günlerinde yapılmalı?

Hacamat PAZARTESİ günü yapılmalıdır.Hakkında teşvik olup yasak olmayan tek gün pazartesidir. Haftanın üç günü hakkında hem teşvik edici, hem de yasaklayıcı Hadis-i Şerifler vardır. Eğer Pazartesi günü mümkün olmazsa, PAZAR, SALI, PERŞEMBE günlerinde hacamat olunabilir. (Salı günü ayın, hicri 17'nci gününe gelirse hacamat için çok uygundur.)

Hacamat hangi günlerde yapılmamalı?

ÇARŞAMBA, CUMA, CUMARTESİ günleri yasak olup hacamat yapılması teşvik edilmemektedir. Hadis-i Şerif'te "Kim Çarşamba veya Cumartesi günü hacamat olurda bedeninde alaca hastalığı görürse, sadece kendini kınasın.","Cuma günü bir saat vardır, kim o saatte hacamat olursa mutlaka ölür.", "Cuma, Cumartesi, Pazar günleri hacamat olmaktan kaçının."

Şüpheli günler

Haftanın üç günü ise hem yasaklanmış, hem teşvik edilmiştir. Bunlar; PAZAR, SALI, PERŞEMBE günleridir. Eğer Pazartesi (Pazartesi en faydalı gündür) hacamat olmak mümkün olmaz ise bu günlerde olunabilir. Hadis-i Şerif'te; "Kim Perşembe günü Hacamat olurda o gün hastalanırsa,o hastalıkta ölür.", Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Salı günü kan günüdür. O günde bir saat vardır, kan durmaz." Ebu Davud, Tıbb 5, (3862).

Hacamat günün hangi saatinde yapılmalı?

En faydalısı güneş doğduktan 1 saat geçtikten sonraki 2 saattir (bu 2 saatten sonrada öğlen kerahet vaktine kadarda hacamat yapılabilir), bu mümkün olmazsa öğlen ikindi arası yapılmalıdır.

1) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘…Kuşkusuz ki sizin kendisi ile tedavi olduğunuz şeylerin en faziletlisi, hacamat olmaktır…’ buyurdu.”

Müslim 1577/62

2) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Eğer sizin tedavi olduğunuz herhangi bir şeyde hayır varsa, o da hacamat yaptırmaktır…’ buyurdu.”

Buhari 12/5724, Müslim 2205/71, Ebu Davud 3857, İbni Mace 3476

3) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Şifa üç şeydedir:

1) Bal şerbeti içmekte,

2) Hacamat aletini vurmakta (Yani hacamat olmakta) ve

3) Ateş ile dağlama yapmakta. Fakat ümmetimi ateşle dağlamaktan men ederim’ buyurdu.”

Buhari 12/5721, Müslim 2205/71, İbni Mace 3491

4) Asım bin Ömer bin Katade (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) başı bir bezle örtülmüş olarak geldi ve:

Hacamat yaptırmadan buradan ayrılmam, çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:

‘Hacamatta şifa vardır’ buyuruyordu, dedi.”

Buhari 12/5733

5) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“İsra gecesi, (Miraca çıktığım gece) meleklerden uğradığım her büyük cemaatin hepsi bana:

–Ey Muhammed! Hacamat olmaya devam et, dediler.”

İbni Mace 3477

6) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“İsra gecesi, (Miraca çıktığım gece) uğradığım melekler bana:

–Ey Muhammed! Ümmetine hacamat olmayı emret, dediler.”

İbni Mace 3479, Tirmizi 2127

7) Asım bin Ömer bin Katade (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Bize, ailemizden Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) geldi. Kendisindeki bir çıban yahut bir yaradan rahatsız olan diğer bir kimse daha geldi.

Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) o adama:

–Rahatsızlık duyduğun şey nedir? diye sordu.

O adam:

–Bende, bana çok meşakkat veren bir çıban var dedi.

Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) o adama:

–Ey delikanlı! Bana bir hacamatçı getir dedi.

O adam, Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma)’ya:

–Hacamatçıyı ne yapacaksın? Ey Abdullah’ın babası diye sordu.

Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) o adama:

–O çıbanın üzerine hacamat yaptırmak istiyorum dedi.

O adam, Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma)’ya:

–Allah’a yemin olsun ki bana bir sinek değiyor yahut elbise dokunuyor da bu bile bana çok eziyet veriyor ve bana çok meşakkatli oluyor dedi.

Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma), o zatın bu çıbandan dolayı sıkıntısını ve çektiği acıyı görünce şöyle dedi:

–Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den işittim şöyle buyuruyordu:

‘Eğer sizin tedavi olduğunuz bir şeyde hayır varsa, o da hacamat yaptırmaktır…’

Ravi şöyle dedi:

Sonra bir hacamatçı geldi ve o adama hacamat yaptı ve o adamın hissetmekte olduğu acı ve sıkıntı gitti.”

Müslim 2205/71

8) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Kim, hacamat olmak isterse, ayın on yedisi veya on dokuzu ya da yirmi birinci gününü araştırıp seçsin! Kanı fazlalaşmak suretiyle herhangi birinize galebe çalıp onu öldürmesin!’ buyurdu.”

İbni Mace 3486, Tirmizi 2126

9) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Kim, ayın on yedisi veya on dokuzu ya da yirmi birinci günü hacamat olursa, bütün hastalıklardan şifa bulur’ buyurdu.”

Ebu Davud 3861

10) Nafi (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) bana şöyle dedi:

–Ya Nafi! Kanım fazlalaşmak suretiyle bana galebe çaldı. Bu nedenle benim için bir hacamatçı ara. Gücün yeterse yararlı ve bu işi iyi beceren bir hacamatçı seç. Bulacağın kişi ne çok yaşlı ne de küçük yaşta bir çocuk olsun. Çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Hacamat olmak aç karnına daha faydalıdır. Hacamat olmakta şifa ve bereket vardır. Hacamat akıl ve hıfzetme gücünü arttırır. Artık kim hacamat olmak isterse, Allah’ın ismini anarak; Perşembe günü hacamat olsun! Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri de hacamat olmaktan sakınınız! Pazartesi ve Salı günüde hacamat olunuz! Çünkü Allah-u Teâlâ Eyyub aleyhisselam’ı beladan bugün kurtarmıştır. Çarşamba günü de hacamat olmaktan sakının. Çünkü Allah-u Teâlâ, Eyyub aleyhisselam’ı Çarşamba günü belaya çarptırdı. Şüphesiz, Cüzzam ve Baras (Alaca) hastalığı Çarşamba günü veya Çarşamba gecesi dışında hiçbir gecede meydana gelmez’ buyurdu.”

İbni Mace 3487, 3488

Hacamat olunacak günler:

“Pazartesi, Salı ve Perşembe.”

Hangi Günlerde Hacamat Yapılmaz?

11) Nafi (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) bana şöyle dedi:

–Ya Nafi! kanım fazlalaşmak suretiyle bana galebe çaldı. Bu nedenle benim için bir hacamatçı ara. Gücün yeterse yararlı ve bu işi iyi beceren bir hacamatçı seç. Bulacağın kişi ne çok yaşlı ne de küçük yaşta bir çocuk olsun. Çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Hacamat olmak aç karnına daha faydalıdır. Hacamat olmakta şifa ve bereket vardır. Hacamat akıl ve hıfzetme gücünü arttırır. Artık kim hacamat olmak isterse, Allah’ın ismini anarak; Perşembe günü hacamat olsun! Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri de hacamat olmaktan sakınınız! Pazartesi ve Salı günüde hacamat olunuz! Çünkü Allah-u Teâlâ Eyyub aleyhisselam’ı beladan bugün kurtarmıştır. Çarşamba günü de hacamat olmaktan sakının. Çünkü Allah-u Teâlâ, Eyyub aleyhisselam’ı Çarşamba günü belaya çarptırdı. Şüphesiz, Cüzzam ve Baras (Alaca) hastalığı Çarşamba günü veya Çarşamba gecesi dışında hiçbir gecede meydana gelmez’ buyurdu.”

İbni Mace 3487, 3488

12) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘…Kim hacamat olmak isterse, bismillah desin…’ buyurdu.”

İbni Mace 3488

13) Ebu Kebşe el-Enmâri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), başından ve iki omuzu arasından hacamat oldu ve:

‘Kim şu kanları akıtırsa, artık başka bir hastalık için bir başka yolla tedavi olmasına gerek yoktur’ buyurdu.”

İbni Mace 3484, Ebu Davud 3859

14) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), kendisinde bulunan bir ağrıdan dolayı kalçasından hacamat oldu.”

Ebu Davud 3863, Nesei

15) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) atının üstünden, bir hurma dalı üzerine düşerek ayağı çıkmıştır. Ravi Veki demiştir ki:

Yani Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), bir incinmeden dolayı ayağının üstüne hacamat yaptırdı.”

İbni Mace 3485

16) Abdullah bin Buheyne (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ihramlı iken Mekke yolunda Lahyu Cemel mevkiinde başının ortasına hacamat yaptırdı.”

Buhari 12/5734, Müslim 1203/88, Nesei 2850, Darimi 2/37, İbni Mace 3481, İbni Hibban 3953, Beyhaki 5/65, Begavi 1985

17) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in hizmetçisi Selma (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), başı ağrıyan kişiye hacamat ol derdi. Ayakları ağrıyan kişiye de ayaklarına kına yak derdi.”

Ebu Davud 3858, İbni Mace 3502, Tirmizi 2129

18) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), boynundan ve iki omuz arasından üç defa hacamat oldu.”

Mamer (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

“Bir gün başımdan hacamat olmuştum, aklım başımdan gitti. Öyle ki namazımda Fatiha’yı bile ezbere okuyamıyordum.”

Ebu Davud 3860

19) Rafi bin Hadic (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den işittim:

‘Kazancın en şerlisi; hacamat yapanın kazancıdır. Hacamat yapanın kazancı habistir’ buyuruyordu.”

Müslim 1568/40, 41, Ebu Davud 3421, Nesei 4305, Tirmizi 1292, İbni Hibban 5153, Tayalisi 966, Tabarani Mucemu’l-Kebir 4261, 4263

20) Muhayyısa (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den hacamat yapma ücreti almak için izin istedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hacamat karşılığında para almamı yasakladı. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e muhtaç olduğumu zikredip bunu sormaya ve bu hususta izin istemeyi terk etmedim. Nihayet Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana hacamattan elde ettiğim kazancı, benim yemememi, su çeken deveme ve köleme yedirmemi emretti.”

Malik 2/974/28, Ebu Davud 3422, Tirmizi 1293, İbni Mace 2166, Ahmed 5/435, Albânî Sahiha 1400

21) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hacamat yaptırdı, hacamat yapan kimseye ücretini verdi.”

Buhari 5/2107, Müslim 1202/65, İbni Mace 2162

22) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hacamat yaptırdı, hacamat yapan kimseye ücretini verdi. Eğer hacamat ücreti haram olsaydı hacamat yapan kimseye bu ücreti vermezdi, dedi.”

Buhari 4/1945, Ebu Davud 3423

Hacamatın faydaları nelerdir?

1) Hacamat, tedavilerin en faziletlisidir.

2) Hacamatta hayır vardır.

3) Hacamatta şifa vardır.

4) Hacamatta bereket vardır.

5) Hacamat, akılı artırır.

6) Hacamat, ezberleme gücünü artırır.

7) Hacamat, bütün hastalıkların çaresidir.