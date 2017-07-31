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Hac yolcuları kutsal topraklara uğurlandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde özel şirketler aracılığıyla kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için uğurlama programı düzenlendi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:26
Hac yolcuları kutsal topraklara uğurlandı

Cumhuriyet meydanında düzenlenen programla hacca gidecek vatandaşlar dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama programında konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, hac kafilesine hayırlı yolculuklar diledi. Başkan Bakıcı, “Allah hayırlısı ile gidip dönmeyi nasip etsin. Orada yapacağınız ibadetlerinizi Rabbim kat kat fazlası ile kabul eylesin. Bizden de selam götürüp bizlere dua ederseniz bizler çok memnun kalırız. Mevlam tüm vatandaşlarımıza bu mutluluğu yaşatsın. Allah yapacağınız her türlü ibadeti kabul etsin diyerek hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.

Firma yetkilisi İlhan Türkoğlu ise, 41 günlük olarak gerçekleştirilecek olan hac ziyaretine Bozüyük ve Eskişehir’den toplam 120 kişinin katıldığını ifade ederek, "Kafilemiz Fevzi Osman Yıldırım ve Murat Büyükzorlu hocamızın kafile başkanlığında önce Medine’yi Münevvere, daha sonra Mekke’yi Mutahhara’ya geçecek. Ardından ibadetlerini tamamlayarak yurda dönüş yapacaklar. Allah hayırlısı ile gidip gelmek nasip eylesin. İbadet ve dualarını şimdiden kabul etsin" dedi.

İlahiler ve dualar eşliğinde hac kafilesi kutsal yolculuğa uğurlandı. Uğurlama programına çok sayıda vatandaş da katıldı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:26
  1. Fatih
  2. Eskişehir
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  5. Osman Yıldırım
  6. Bozüyük
  7. Türkoğlu
  8. Mekke
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