Hac kuraları yarın çekiliyor

"Hac kuraları 2018 yılında ne zaman çekilecek?" sorusu Diyanet İşleri'nin yaptığı son açıklama ile yanıt buldu. Katsayılı kura sisteminin esas alınacağı çekilişte adaylar sonuçları canlı olarak öğrenebilecek. İşte madde madde hac kayıtları ile ilgili tüm bilgiler ve adayların dikkat etmesi gereken hususlar…

2018 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet'ten konu ile ilgili beklenen açıklama yapılırken verilen tarih sonuçları merakla bekleyen hacı adaylarını şaşırttı. Bu yıl başvurularını tamamlayan adaylar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kuraları canlı olarak Diyanet'e bağlı olan "hac.diyanet.gov.tr" adresinden takip edebilecek. Kuralar ise 1 Şubat günü saat 11'de başlayacak ve ilerleyen saatlerde kesin sonuçlar adaylara duyurulacak.

KATSAYILI HAC KURALARI NASIL ÇEKİLECEK?

Hac ibadetini gerçekleştirmek üzere Diyanet'e başvuru yapan adaylar önceki yıllarda kazanamama durumlarına göre kat sayıları kazanacaklar. Örneğin önceki yıllarda 3 kez kayıt yaptırmış ancak kazanamamış adayların adı kurada 9 kez, 4 kez kayıt yaptırmış ancak kazanamamış adayların adı 16 kez, 5 kez kayıt yaptırmış ancak kazanamamış adayların adı ise 25 kez listeye yazılacak. Bu yıl ilk kez kayıt yaptıran adayların adı ise yalnızca 1 kez listede olacak. Buna göre önceki yıllarda kayıt yaptıran ve kazanamayan adayların kurada çıkma olasılıkları arttırılmış olacak.

KESİN KAYITLAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Beklenen kura çekiminin gerçekleşmesinin ardından adaylar cep telefonlarına gelen mesaj ile en yakın müftülüklere giderek "Kesin kayıt yaptırabilir" belgesini alabilecekler. Kayıt tarihleri ile ilgili süreç ise önümüzdeki günlerde Diyanet'in resmi internet adresinde yerini alacak.

KURUMDAN GÜNCELLEME UYARISI!



2018 yılında hacca gidecek kişilerin isimlerinin belirleneceği kura çekimi sonrasında adayların kazanıp kazanmadıkları internet adresinden kontrol edilebilecek. Adaylar müftülüklere cep telefonlarına gelen şifre ile gidere "kesin kayıt yaptırabilir" belgesini alabileceklerinden özellikle cep telefonu numaralarının güncel olması gerekiyor.

2018'DE HAC KAYIT YENİLEME OLACAK MI?

Geçtiğimiz yıl hac ibadeti için başvuru yapan ancak çekilen kurada isimleri çıkmayan adayların bu yıl için yeniden kayıt yaptırmasına gerek kalmayacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kayıt işlemleri Diyanet tarafından otomatik olarak yenilenecek. Ancak adaylar kalmak istedikleri otel vb durumlarda değişiklik yapmak isterseler “hac.diyanet.gov.tr” adresinden gerekli değişiklikleri yapabilecekler.