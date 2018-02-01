Hac kuraları çekildi! İşte sonuçların açıklanacağı saat

Diyanet İşleri Başkanlığı bugün binlerce hacı adayının beklediği hac kuralarını canlı yayınla çekiyor. Hac kuraları sorgulama ekranı ise saat 21.00'da hizmete açılacak. Hacı adayları kura sonuçlarını sorgulama ekranından TC numaralarını yazarak öğrenebilecekler.

Hac kura sonuçları diyanet.gov.tr sitesinden ilan edilecek. Hac kurularını kazananların asil listesi yanında bir de yedek listesi bulunuyor. Bu listelerde saat 21.00'dan sonra TC numarası ile sorgulamaya açılacak.

Hac Kuraları çekilişi saat 11.00'da Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda yapılıyor. Aşağıdaki video playerden canlı izleme imkanınız olacak. Hac kuraları çekilişi TRT Diyanet TV'de canlı yayınlanıyor.

HAC KURASINA KAÇ KİŞİ KATILIYOR :

2018 yılında hacca gitmek için 316 bin 857 kişi ilk defa kayıt yaptırdı. Daha önce hac kaydı olup, Başkanlık tarafından kayıtları yenilenen 1 milyon 804 bin 110 kişi ile birlikte kuraya toplam 2 milyon 120 bin 967 kişi katılıyor. Hac kuraları sonunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.

HAC KURALARI SORGULAMA SAAT 21.00'DA :

Diyanet hac kuraları çekilişinde asıl ve yedek listeye girenlerin isim listesi saat 21.00'da sorgulamaya açılacak. Hac kuraları sorgulama diyanetin sitesi üzerinden olacak. Aşağıdaki fotoğrafa tıklayarak hac.diyanet.gov.tr sorgulama ekranına gidebilirsiniz.

HAC ÜCRETLERİ NE KADAR :

Hac kurasını kazananların ön kayıt yaptırması gerekiyor. Bunun için de bir kayıt ücreti alınıyor. Hac ücretleri, ulaşım, konaklama, Arafat’ta klimalı çadır gibi hizmetlerin Suudi Arabistan Devleti’ne ödenen ücretler, sağlık, yemek, rehberlik, görevli personel giderleri ve kurban dikkate alınarak belirleniyor. 2018 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan para birimi Riyal olarak alınacak. Geçen yıl hac fiyatları oda tercihli konaklamada, 2 kişilik odada kişi başı ücreti 15 bin 500 TL, 3 kişilik odada kişi başı ücreti 14 bin TL, 4 kişilik odada kişi başı ücreti 12 bin 250 TL olarak belirlenmişti. Otel tercihli konaklamalarda ise bu ücretler, 22 bin 750-24 bin 500 TL ile 27 bin 500-39 bin 750 TL olarak duyurulmuştu.

HAC KURALARI KAYIT TARİHLERİ :

Hac kuralarında asıl listede ismi çıkıp 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat - 02 Mart 2018 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. Haliyle ismi hac kuraları yedek listesinde olanların bu tarihleri takip etmeleri gerekiyor.

HACCA KURASIZ OLARAK KİMLER GİDİYOR :

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2018 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

HACCA NE ZAMAN GİDİLECEK :

Hac ibadeti için Kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018'de başlayacak, 15 Ağustos 2018'de ise tamamlanacak.Dönüşler ise 25 Ağustos 2018 de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

DİYANET DUYURUSU ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR :

2018 yılında hacca gitmek üzere “İlk Defa Kayıt” yaptıracakların ilgili bankalara 20 TL. önkayıt ücreti yatırmış olması gerekmektedir. 2017 yılında kuraya girip hacca gidemeyenlerin Kayıtları Başkanlık tarafından Otomatik yenilendi.

Hac Kur'a çekiminden sonra kesin kayıt yapmaya hak kazanan vatandaşlarımızın, “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgeleri cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerinden, özellikle cep telefonu bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir. 2018 yılı umre turları için belirlenen ve broşürlerde Türk Lirası olarak yer alan ücret miktarı Suudi Arabistan Riyali olarak tahsil edilecek. Örnek: 20 Günlük Yürüme Mesafeli 10. Tur İki Kişilik Oda Ücreti: 5.455.- Türk Lirası iken 5.455.- Suudi Arabistan Riyali olarak tahsil edilecektir.

UMREYE GİTMEKTEN VAZGEÇENLERİN PARASI YANIYOR MU?

Umreye gitmek üzere kayıt yaptırıp çeşitli sebeplerden dolayı umreye gitmekten vazgeçenlerden vize ücreti olarak 185,00.-, malzeme alanlardan malzeme bedeli 70,00.- Suudi Arabistan Riyali kesinti yapılacaktır. Umreye gitmek üzere kayıt yaptırıp Türk Lirası olarak ücretini yatırıp her hangi bir sebeple umreye gitmekten vazgeçenlerin ücret iadesi Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılıyor.

TUR VE ODA DEĞİŞİKLİĞİ :

Tur ve oda değişiklikleri ile ilgili işlemler (ücret iadesi ve ücret yatırma) müftülüklerimiz tarafından mahallinde yapılacaktır.