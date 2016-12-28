Hac kayıtları başladı! İlk kez başvuracakların dikkatine (kayıt yenileme)

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Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre ilk kez hac kaydı yaptıracak olanlar 20 lira ön kayıt ücretinin ardından http://hac.diyanet.gov.tr adresinden kayıt işlemlerini yapabilecek. Peki Hac kayıtları nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, hac için ilk defa kayıt yaptıracaklar ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak. Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr veya müftülüklere bizzat müracaat ederek, "Oda tercihli hac konaklama" ve "Otel konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak.

OTOMATİK YENİLEME YOK

Önceki yıllarda kayıt yaptıranlar için gerçekleştirilen otomatik kayıt yenileme işlemi bu yıl uygulanmayacak. Kayıt yenileme işlemleri 9-31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak.

Kayıt yenileyen hacı adayları da http://hac.diyanet.gov.tr veya müftülüklere bizzat müracaat ederek "Oda tercihli hac konaklama" ve "Otel konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yenileyecek.

Kaydını yenilemeyenler 2017 yılı hac kurasına dahil edilmeyecek.

Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini, cep telefonlarına gelecek SMS şifresi ile alabilecek. Yetkililer, hacı adaylarını cep telefonu bilgilerini yenilemeleri yönünde uyardı.

KAYDINI YENİLEMEYENLER 2017 YILI HAC KURASINA DAHİL EDİLMEYECEK

Önceki yıllarda uygulanan "Normal ve Müstakil Odalı" konaklama türleri birleştirilerek, 2017 yılı haccında "Oda tercihli hac konaklama" türüne geçildi. Hac adaylarının elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat müracaat ederek "Oda tercihli hac konaklama" ve "Otel konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yenileyecek. Kaydını yenilemeyenler ise 2017 yılı hac kurasına dâhil edilmeyecek.

İLETİŞİM BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR

Vatandaşlar, iletişim bilgilerini elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat müracaat ederek güncelleyecek. Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar, cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile kesin kayıt yaptırabilecekler.

2016 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adayları; hacca gitme, hac konaklama türlerini tercih etme ve varsa kuraya beraber katılmak istediği kişilerde değişiklikleri 9 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapabilecek.

HAC MÜRACAATLARI

A- 2017 YILINDA İLK DEFA KAYIT YAPTIRACAKLAR;

1- 2017 yılında hacca gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımız ilgili bankalara 20 TL. ön kayıt ücreti yatıracaklardır.

2- Ön kayıt işlemleri 28 Aralık 2016 – 06 Ocak 2017 tarihleri arasında olacaktır.

3- Vatandaşlarımız elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat müracaat ederek “Oda tercihli hac konaklama” ve “Otel Konaklama” türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacaklardır.

4- Vatandaşlarımızın iletişim bilgilerini girmeleri gerekmektedir. (Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerdir.)

B- ÖNCEKİ YILLARDA KAYIT YAPTIRANLAR;

1- Kayıt yenileme işlemleri 09 – 31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

2- Başkanlık tarafından 2017 yılında Otomatik Kayıt Yenileme işlemi yapılmayacaktır.

3- Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacaktır.

4- Önceki yıllarda uygulanan “Normal ve Müstakil Odalı” konaklama türleri birleştirilerek, 2017 yılı haccında “Oda tercihli hac konaklama” türüne

geçilmiştir.

5- Hac adaylarımız elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat müracaat ederek “Oda tercihli hac konaklama” ve “Otel konaklama” türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yenileyeceklerdir.

6- Kaydını yenilemeyenler 2017 yılı hac kurasına dahil edilmeyecektir.

7- Vatandaşlarımızın iletişim bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. (Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hac kazanan vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerdir.)

8- 2016 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adayları; hacca gitme, hac konaklama türlerini tercih etme ve varsa kuraya beraber katılmak istediği kişilerde değişiklikleri 09 – 31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapabileceklerdir.







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