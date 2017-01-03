Hac işlem ve ödemeleri PTT’den yapılabilecek

PTT’den yapılan açıklamada, şunlara yer verildi: “Ülke genelinde en yaygın ve en büyük tahsilat merkezi olan PTT, toplam 1563 yerleşim yerinde vatandaşlara hizmet sunuyor. Bu sayede hacı adayları Türkiye’nin her yerinden, evlerine en yakın mesafedeki PTT şubelerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. PTT ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında PTT şubelerinden hac ön ödeme kayıt, hac kesin kayıt ve umre tahsilat işlemleri yapılabilecek. Hacı adayları sadece 20 TL karşılığında kayıt yaptırabilecek. Adaylar, PTT şubelerinden 6 Ocak 2017’ye kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.”