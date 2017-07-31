Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Hac idaresinin uluslararası hale getirilmesini talep etmedik"

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Katarlı hiçbir yetkili, hac idaresinin uluslararası hale getirilmesiyle ilgili bir açıklama yapmadı, hac meselesine uluslararası bir mesele olarak bakılmasına sebep olacak hiçbir işlemde bulunmadı" dedi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 08:33
"Hac idaresinin uluslararası hale getirilmesini talep etmedik"

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin, hac idaresinin uluslararası hale getirilmesini talep etmediğini söyledi.

Al Sani, Katar merkezli El Cezire televizyonunda yer alan açıklamasında, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr'in, "Katar'ın hac meselesini siyasileştirdiği ve hac idaresinin uluslararası hale getirilmesini istediği" yönündeki suçlamalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Al Sani, "Katarlı hiçbir yetkili, hac idaresinin uluslararası hale getirilmesiyle ilgili bir açıklama yapmadı, hac meselesine uluslararası bir mesele olarak bakılmasına sebep olacak hiçbir işlemde bulunmadı." dedi.

"Katar hac meselesini siyasileştirmedi, bu mesele ne yazık ki Suudi Arabistan tarafından siyasileştirildi." ifadesini kullanan Al Sani, Bahreyn'in başkenti Manama'daki toplantının önceki çelişkilere yenilerini eklediğini savundu.

Manama'daki toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife tarafından okunan ortak bildiride, "Dört ülke, teröre desteğini ve finansmanını, nefret ve kışkırtıcı söylemini, diğer ülkelerin iç işlerine müdahalesini durduracağına ve bölgeyle dünyanın barışı ve istikrarını teminat altına alan 13 adil maddeyi yerine getireceğine dair samimi ve yapıcı şekilde beyanda bulunması şartıyla Katar ile diyaloğu başlatmaya hazır." ifadeleri kullanılmıştı.

 

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 08:33
  1. Hac
  2. Katar
  3. Suudi Arabistan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün Avrupa yapılanmasının başındaki 5 isim
    1. FETÖ'nün Avrupa yapılanmasının..
    2. Trump'tan özeleştiri: Geçmişteki aptal..
    3. İHA tespit etti, Atak indirdi!
    4. İfadeleri de emirle... "Sonuna kadar..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm ‘yol..
    6. Görmez'e destek... "Görevde kalmalı"
    7. "Hac idaresinin uluslararası hale..
    8. Askerlerin darp görüntüsü yurt..
    9. Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve..
    10. Günün âyet ve hadisi
    11. Ümmet kudüs için kıyama durdu
    12. Merkel sözünü tutmuyor
    13. İHA’lar hedefi 12’den vurdu
    14. ASELSAN’dan 5 kıtada 63 ülkeye İhracat
    15. ‘5816’ basın özgürlüğünü ayaklar..
    16. Çıplaklığa özgürlük haşemaya yasak
    17. Yeni Malatyaspor'da Hugo Rodallega..
    18. Galatasaray'ın yeni transferi Mariano:..
    19. Camiye namaz esnasında keçi girerse...
    20. Katar'da Türkiye ve Erdoğan sevgisi
    Alman medyası bu Türk'ü konuşuyor!
    Alman medyası bu Türk'ü konuşuyor!
    Saadet'ten bir önemli davet daha!
    Saadet'ten bir önemli davet daha!
    Yıllar sonra bir ilk olacak… Sürpriz karar!
    Yıllar sonra bir ilk olacak… Sürpriz karar!
    HDP'den haddini aşan açıklama! Baydemir'den Erdoğan'a küstah çağrı
    HDP'den haddini aşan açıklama! Baydemir'den Erdoğan'a küstah çağrı