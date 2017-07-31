"Hac idaresinin uluslararası hale getirilmesini talep etmedik"

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin, hac idaresinin uluslararası hale getirilmesini talep etmediğini söyledi.

Al Sani, Katar merkezli El Cezire televizyonunda yer alan açıklamasında, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr'in, "Katar'ın hac meselesini siyasileştirdiği ve hac idaresinin uluslararası hale getirilmesini istediği" yönündeki suçlamalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Al Sani, "Katarlı hiçbir yetkili, hac idaresinin uluslararası hale getirilmesiyle ilgili bir açıklama yapmadı, hac meselesine uluslararası bir mesele olarak bakılmasına sebep olacak hiçbir işlemde bulunmadı." dedi.

"Katar hac meselesini siyasileştirmedi, bu mesele ne yazık ki Suudi Arabistan tarafından siyasileştirildi." ifadesini kullanan Al Sani, Bahreyn'in başkenti Manama'daki toplantının önceki çelişkilere yenilerini eklediğini savundu.

Manama'daki toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife tarafından okunan ortak bildiride, "Dört ülke, teröre desteğini ve finansmanını, nefret ve kışkırtıcı söylemini, diğer ülkelerin iç işlerine müdahalesini durduracağına ve bölgeyle dünyanın barışı ve istikrarını teminat altına alan 13 adil maddeyi yerine getireceğine dair samimi ve yapıcı şekilde beyanda bulunması şartıyla Katar ile diyaloğu başlatmaya hazır." ifadeleri kullanılmıştı.