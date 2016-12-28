Haberiniz yok ama bu mesajı aldıysanız dolandırıldınız!

YENİAKİT.COM.TR - Gün geçtikçe dolandırıcıların yeni bir yöntem geliştirdiği ülkemizde bu kez internetten tıkladığınız bir reklamla veyahut bilgilerinizi kullanan bir firma aracılığıyla burç, video gibi paketlerine istekdışı üyelik yapılarak Türkiye'deki vatandaşlar alenen dolandırılıyor. GSM operatörlerinin ise gelen şikayetlere rağmen buna açıkça göz yummaları ise vatandaşı çileden çıkartıyor.

Siz de bir gün gelecek bir abonelik paketi yenileme veya 'İptal etmezseniz tekrar paketiniz yenilecektir' diyerek zaten abone yapan nitelikli 'dolandırıcı' firmalarından mesaj alabilirsiniz. Alma ihtimaliniz forum ve şikayet sitelerinde yorum yapan binlerce mağdur vatandaşa bakılırsa çok yüksek.

PEKİ NASIL DOLANDIRILIYORSUNUZ?

Peki bu profesyonel dolandırıcılık nasıl işliyor? Nasıl farkında olmadan alınteriniz 'Cep'lerinizden çalınıyor?

Her şey, akıllı telefondan internette gezinirken farkında olmadan tıklanan bir reklâm ile veya bilgileriniz kullanılarak abone yapılarak başlıyor. İlk işlemde 14, 20, 30, 40 TL (dolandırıcıya göre değişiyor) civarında paranız faturalı-faturasız cep TL olarak çekiliyor. Ardından size bir mesaj geliyor. Buraya kadar dolandırıldığınızdan haberiniz olmuyor.

Abone olmadığınız için dikkate almadıysanız 1 hafta veya 1 ay sonra tekrar aynı miktarda paranız havaya uçabiliyor.

Ne kadar büyük bir vurgun var, bir düşünsenize milyonlarca kişinin bu şekilde soyulduğunu... (20 x 1000 = 20.000, 20 x 10.000 = 200.000, 20 x 100.000 = 2.000.000, 20 x 1.000.000 = 20.000.000...)

VATANDAŞ: OPERATÖRLER DE BU 'SOYGUN'DAN SORUMLU

Yandaki mesaj gibi bir mesaj ile karşılaştıysanız muhtemelen dolandırıldınız. Yalnız bu dolandırılma işi bilerek veya bilmeyerek operatörlerin yardımı ile olduğunu söylememize herhalde gerek yok. Gelen şikayetlere kulak asmayan operatörler bu tür dolandırıcılık organizasyonlarına neden göz yumuyor biz de bilmiyoruz. Ortak diyemeyiz, fakat vatandaşlar tarafından 'soygun' olarak nitelendirilen bu uygulamaya göz yumarak sorumluluk altında olduklarını belirtiliyor. Bu yüzden de vatandaşların büyük tepkisini çekiyor.

Paranızı kaptırdığınız firmaları aradığınızda ya ulaşamıyorsunuz ya da muhatap bulamıyorsunuz. GSM Operatörünün müşteri hizmetlerini aradığnızda ise konunun kendileriyle ilgili olmadığını söylüyorlar. Karşı firmayla sözleşme yapan GSM şirketleri sorumluluğu üzerlerinden böylelikle atıyorlar. Mağdur vatandaşlar ise bu duruma şu şekilde tepki gösteriyorlar: 'Peki Operatörlerin bu istekdışı aboneliklerin önünü tıkama sorumluluğu da yok mu? Para kazandığı müşterilerini bu tür dolandırıcılıklardan koruma sorumluluğu yok mu? Bu soyguna neden engel olmuyorlar ve göz yumuyorlar?'

NEREYE ŞİKAYET EDEBİLİRİM

Ufak para gibi görünse de milyonları bulan bu soyguna karşı vatandaş savcılıkla uğraşmak istemiyor. Zaten yasal kılıfa da uydurulmuş durumda. Yasal düzenleme bu konuda şart. Fakat en kısa yoldan BİMER'e ve https://sikayet.btk.gov.tr/ adresinden BTK'ya şikayetiniz bildirebilirsiniz

BU DOLANDIRICILIK TUZAĞINA DÜŞMEMEK İÇİN YAPMANIZ GEREKEN

Bu tuzağa düşmemek için yapmanız gereken ilk iş Mobil Ödeme kullanımını kapatmak. Bunun için aşağıdakileri işlemleri uygulamanız yeterli:

Avea (Türk Telekom) hattınızı mobil ödeme kullanımına kapatmak için “MOBİLODEME İPTAL” yazarak 5555’e kısa mesaj atarak talebinizi iletebilirsiniz.

Turkcell hattınızı mobil ödeme kullanımına kapatmak için Müşteri Hizmetleri (532) arayabilirsiniz. “MOBILODEME IPTAL” yazarak 2222’ye kısa mesaj atabilirsiniz.

Vodafone hattınızı mobil ödeme kullanımına kapatmak için “MOBILODEME KAPAT” yazarak 7878’e ücretsiz kısa mesaj atarak talabinizi iletebilirsiniz.

Kaynak: Yeniakit.com.tr

Cepte organize dolandırıcılık: Bilginiz olmadan faturanız şişebilir!