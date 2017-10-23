Terör örgütü YPG, İdlib'e saldırı hazırlığına başladı

Suriye’de ortam giderek ısınırken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konuşlanmış olduğu İdlib bölgesi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İDLİB’E SALDIRI HAZIRLIĞINDALAR

ABD destekli, terör örgütü PKK'nın Suriye ayağı YPG, Rakka’nın işgalinin ardından gözünü İdlib’e çevirdi. Bölgedeki gazetecilerin örgüt kaynaklarından aldığı bilgiye göre YPG/SDG, İdlib'e saldırı hazırlığında olduğunu ve yakında bir 'İdlib Askeri Konseyi' oluşturacağını duyurdu.

TSK İKİNCİ GÖZLEM NOKTASI KURUYOR

İdlib’de iki hafta önce TSK tarafından ‘1 Numaralı Gözlem Noktası’nın oluşturulmasının ardından TSK’nın İdlib planı dahilinde yeni kontrol noktaları oluşturma çalışmaları devam ediyor.