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Terör örgütü YPG, İdlib'e saldırı hazırlığına başladı

Terör örgütü PKK’nın Suriye ayağı YPG'ye bağlı SDG, ABD’nin de desteğiyle gözünü Mehmetçik’in de bulunduğu İdlib'e çevirdi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 14:25
Terör örgütü YPG, İdlib'e saldırı hazırlığına başladı

Suriye’de ortam giderek ısınırken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konuşlanmış olduğu İdlib bölgesi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İDLİB’E SALDIRI HAZIRLIĞINDALAR

ABD destekli, terör örgütü PKK'nın Suriye ayağı YPG, Rakka’nın işgalinin ardından gözünü İdlib’e çevirdi. Bölgedeki gazetecilerin örgüt kaynaklarından aldığı bilgiye göre YPG/SDG, İdlib'e saldırı hazırlığında olduğunu ve yakında bir 'İdlib Askeri Konseyi' oluşturacağını duyurdu.

TSK İKİNCİ GÖZLEM NOKTASI KURUYOR

İdlib’de iki hafta önce TSK tarafından ‘1 Numaralı Gözlem Noktası’nın oluşturulmasının ardından TSK’nın İdlib planı dahilinde yeni kontrol noktaları oluşturma çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 14:25
  1. suriye
  2. YPG
  3. PKK
  4. idlib operasyonu
  5. TSK
  6. Mehmetçik
  • Mustafa BalaMustafa Bala2 sa önce
    Tezgah büyük şeytanın da aklının ermegeceği cinsden....ortada bir satranç şah la piyon belli değil...Bir seyi iyi biliyorum bu milletin kendisinden başka dostu yok...Allah bizi yönetenlere ve canını hiçe sayan yiğitlerimize kuvvet versin...yoksabu iş millete kalırsa icerden dışardan patladıgımız gündür.....
  • PolatPolat2 sa önce
    Hani Pkk dağılma noktasına gelmişti, Karayılan denilen köpek; kaçanları vurun diye talimat vermişti. Dağılacak olan bunu düşünür mü. ....
  • Mehmet Gül Mehmet Gül13 sa önce
    Gelin gelin ki sizi Kasırga gibi yerle yeksan edelim.
  • Iskender Alexander SezginIskender Alexander Sezgin14 sa önce
    Reis incirliği kapat yav artik...Şu petrol vanası elin deymişken onuda kapat.sinir kapılarınida unutma...
  • Eşref bitlis Eşref bitlis 14 sa önce
    Bu güne kadar düzenli bir orduyla karşılaşmadılar ama her şeyin bir ilki vvardır gelipte cehennemi görsünler
  • Dilaver DerinDilaver Derin15 sa önce
    Hasan sen onu mhplilere anlat
  • mustafamustafa15 sa önce
    gelirlerse Rusya türkiye onları Arabistan'a kadar kovalasın.Afrin Münbiçde temizlensin
  • ikraikra15 sa önce
    Resul diye peygamber sifatini kullanan kardes.resulle sav can kurban, anam babam feda olsun.....orada abd,yahudi,ermeni,hristiyan bati vs.nin sence ne isi var..celik comak mi oynamaya gelmisler?guney sinirimizida ebeleme oynamak icin mi ceviriyorlar?yada bir savas ciktiginda bizim anadoludan baska siginacak topragimiz yok da,senin saklanacak topragin mi var?
  • hasanhasan15 sa önce
    Trkrar osmanlı2099 yorumcu ! Mevki makam Irkçilik gözleri kör kulakları sağır kalblerı muhur etmiş kimse allahın bu emrine bakmaz kulak almaz. Onlar hırıstıyan ve yahudi dostluğu ile kabre girecekler.
  • SezginVural SezginVural 16 sa önce
    İşte şimdi savaş başlıyor
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