Haberi alır almaz devreye girdi… O ülkenin devlet başkanını aradı! Bir an önce gerçekleştirin

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde öğrenimine devam ederken Kazak istihbaratı tarafından 'Karabağ'a özgürlük' programına katıldığı, Kazakistan'ın bağımsızlığından önce eskiden kalma bir maddeye takılarak ve sosyal medya üzerinden bazı paylaşımlarda bulunduğu için tutuklanan Manisalı Türk milliyetçisi Üniversite öğrencisi Nebi Kutay Şen'in hürriyetine kavuşması için yapılan tüm girişimler sonuç vererek genç öğrencinin tahliyesine karar verildi.

TÜM GİRİŞİMLERİMİZLE DEVREYE GİRDİK



Manisa'da bir dizi programlarına devam ederken Nebi Kutay Şen'in babası Nedim Şen'in ve arkadaşlarının kendisine ulaştığını kaydeden AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, ''acılı baba üniversite öğrencisi oğlunun Kazakistan'da okuduğunu ve kendisinden 15 gündür haber alamadıklarını kaydederek bu konuda bizden yardımcı olmamızı talep etmişti. Ben de Manisa'dan Ankara'ya döner dönmez Dışişleri Bakanlığı yetkililerimizle ve Kazakistan Türk Büyükelçiliğimizle ve de Kazakistan Başkonsolosumuzla görüşmüştüm. Kazakistan Büyükelçiliğimiz olaydan haberdar olduklarını belirterek şahsın Kazakistan'da cezaevinde olduğunu ve Büyükelçilik olarak kendisine avukat tuttuklarını ifade etmişti. Nebi Kutay Şen'in kaybolmadığını bazı paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını daha sonra da tutuklu olarak tutulduğunu kaydetmişlerdi. Ardından da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin yetkilileri bizimle görüşmüş, görüştükten sonra da bir avukat tutarak onlar da devreye girmişlerdi. Türk Milliyetçisi Üniversite Öğrencisi Nebi Kutay Şen tutuklandıktan sonra bir yandan Başkonsolosluğumuz, Kazakistan Türk Büyükelçiliğimiz, bir yandan Dışişleri Bakanlığımız, bir diğer yandan da bizler devreye girdik. Konuyla ilgili olarak bir an önce duruşmanın yapılması ve geçmiş komünist rejimden kalan madde nedeniyle tutuklu olduğu gerekçesiyle serbest bırakılması istenmişti'' dedi.



SAYIN CUMHURBAŞKANI'MIZIN KATKISI BÜYÜK OLDU



Tüm girişimlere rağmen genç öğrencinin tutukluluk durumunun o süreç içerisinde devam ettiğini, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konunun iletildiğini belirten Özdağ, ''Sayın Cumhurbaşkanımız büyük bir hassasiyet göstererek bu konuyla yakinen ve bizatihi ilgilendi. Hatta telefonla Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile görüşerek mahkemenin bir an önce gerçekleşmesi talebinde bulundu. Bizim hukuk, adalet aradığımız ve Üniversiteli genç Nebi Kutay Şen'in paylaşımlarının bugünkü şartlarda suç teşkil etmediğini, Kazakistan ile Türkiye'nin dost ve kardeş ülke olduklarını, Her iki ülkeyi birbirine bağlayan ortak yanlarının olduğunu ifade ederek büyük çabaları oldu. Bu çabalar sonuç vererek 14 Ağustos 2017 itibariyle Nebi Kutay Şen mahkemeye çıkartılarak şartlı tahliye kararı verilerek serbest bırakıldı. Öncelikle konunun kendisine ulaştığı andan itibaren büyük bir çaba ve hassasiyet gösteren ve ''Bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının haksızlığa uğramasına tahammülümüz yoktur'' diyerek çok büyük katkı sunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanlığımıza, Kazakistan Türkiye Büyükelçiliğimize, Kazakistan'da ki Başkonsolosumuza çok teşekkür ediyorum. Mahkemenin bir an önce gerçekleşmesi ve hassasiyetinden dolayı da Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Kazakistan'da hukuktan yana karar alan, adaletin bir an önce tecelli etmesini sağlayan Hakimlerin varolduğunu gösterek Kazakistan'da ki mahkemenin Hakimlerine teşekkür ediyoruz'' dedi.