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Haber devinin algı operasyonu

Fransa merkezli haber ajansı AFP’nin kullandığı haber dili, Suriye'deki gelişmeleri takip eden birçok aktivist ve gazeteci tarafından eleştirildi.

12 Ocak 2018 Cuma 15:10
Haber devinin algı operasyonu

Beşar Esed rejimi ve müttefikleri, Astana Müzakereleri'nde alınan kararları yok sayarak Suriye'nin kuzey ili İdlib'e yönelik kapsamlı bir operasyon başlatmıştı.

Türkiye'nin 'örtülü' desteğini alan muhalifler, Ebu Zuhur Askeri Havalanı çevresi başta olmak üzere İdlib'in güneyinde bir karşı saldırı başlattı.

AFP'nin bölgede yaşanan gelişmeleri El Kaide ve rejim arasındaki çatışmalar şeklinde lanse etmesi gazeteci Julian Röpcke'nin tepkisini çekti.

Ahraru'ş Şam'a ait bir aracın Tahriru'ş Şam Heyeti olarak sunulduğuna da değinen Röpke, şu ifadeleri kullandı:

"Yalan haberinizi görsel olarak desteklemek için Ahrar-uş Şam’a ait grad füzesi rampasını Tahriru'ş Şam Heyeti'nin yaptınız. Muhalif grupların kimliğine dair bir bilginiz yoksa Esed yanlısı yanlış bilgi yaymak yerine sessiz olun."

Twitter aktivisti Tazi Morocco ise muhalifleri hedef gösteren haber diline, "Yazık size, Esed’in savaş suçlarını örtüyorsunuz" şeklinde yorumda bulundu.

Türk akademisyen Ömer Özdemir ise uluslararası ajansı rejim kuruluşu gibi davrandığına dikkat çekerek, "AFP, lütfen Al Masdar olmayı bırak." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 15:10
  1. Ahrar-uş Şam’
  2. Tahriru'ş Şam Heyeti
  3. El Kaide
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