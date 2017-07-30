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Haber az önce ‘acil’ koduyla geldi… Katar’dan istediler!

Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler, Doha yönetiminin terörizmle mücadelede istekli olduğunu göstermesi halinde diyaloğa hazır olduklarını duyurdu.

30 Temmuz 2017 Pazar 12:56
Haber az önce ‘acil’ koduyla geldi… Katar’dan istediler!

İkinci ayını doldurmak üzere olan Katar krizinde, Suudi Arabistan'ın başını çektiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yeni bir açıklama yaptı.

Dört Arap ülkesi, Doha yönetiminin terörizmle mücadelede istekli olduğunu göstermesi halinde diyaloğa hazır olduklarını duyurdu. Ülkelerin dışişleri bakanları, Bahreyn'in başkenti Amman'da bugün krizi masaya yatırıyor.

Katar'a ambargo uygulayan ülkeler, daha önce 13 maddelik bir talep listesi sunmuş ve söz konusu liste Doha tarafından reddedilmişti. Talep listesinde Türk askeri üssünün kapatılması da vardı.

Katar karşıtı blok, daha sonra listeyi yumuşatmış ancak yine istediği sonucu elde edememişti.

ABD'den gelen son mesajlar ise, Washington'ın krizin bitmesini beklediğini gösteriyor.

Türkiye, krizin çıktığı günden bu yana Katar'a destek veren en önemli ülke konumunda.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 12:56
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