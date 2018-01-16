Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Tabaklar Mahallesi Karakoç Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan 68 yaşındaki Salahattin Çavdar isimli vatandaştan dün saat 14.00’den itibaren haber alamayan oğlu, durumu yaşlı adamın komşularına haber verdi. Gece saatlerinde evinin ışıkları yanan yaşlı adamın ziline basan komşuları, içeriden ses gelmeyince olay yerine polis ve itfaiye ekiplerini çağırdı.

Apartmanın ikinci katında yaşayan Salahattin Çavdar’ın evine merdiven yardımıyla camdan giren itfaiye ekipleri, yaşlı adamın mutfakta hareketsiz yattığını gördü. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla eve giren polis ve 112 Sağlık ekipleri, 68 yaşındaki Çavdar’ın öldüğünü tespit etti.

Salahattin Çavdar’ın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’na gönderildi.