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H vitamininin faydaları nelerdir?

H vitamini, insan vücudundaki yağların ve şekerlerin sindirilmesine yardımcı olmaktadır.

H vitamininin faydaları nelerdir?
Eklenme: 27 Aralık 2016, 14:25
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H vitamini (Biotin)

Biotin olarak da bilinen bu vitamin, 1940’lı yılların başlarında keşfedimiştir. H vitamini, insan vücudundaki yağların ve şekerlerin sindirilmesine yardımcı olmaktadır. 

H vitamini eksikliğinin nedenleri nelerdir?

- Uzun süreli antibiyotik kullanımı

- Alkol ve sigara tüketimi 

- Protein eksikliği

- Yetersiz beslenme

- Sindirim sistemi sorunları

- Gebelik

H vitamininin faydaları nelerdir?

- Hücre gelişimine yardımcı olur

- Saçların beyazlamasını yavaşlatır

- Vücutta lenfosit üretimine katkıda bulunur

- Saç dökülmesini önler

- Vücutta kan şekeri değerlerini düşürür

- El ve ayak tırnaklarını güçlendirir

- Yağların, karbonhidratların ve proteinlerin sindirilmesine yardımcı olur

Ne kadar H vitamini alınmalı?

0-6 ay arası: 5 mikrogram (mcg)

6-12 ay arası: 6 mikrogram

1-3 yaş arası: 8 mikrogram

4-8 yaş arası: 12 mikrogram

9-13 yaş arası: 20 mikrogram

14-18 yaş arası: 25 mikrogram

19 yaş ve üstü: 30 mikrogram

Hamilelik dönemi: 30 mikrogram

Emzirme dönemi: 35 mikrogram

H vitamini içeren besinler nelerdir?

- Kurutulmuş zencefil

- Arpa

- Kurutulmuş maydanoz

- Nohut

- Lahana

- Kahverengi şeker

- Pazı

- Kabak çekirdeği

- Susam

- Uskumru balığı

- Süt tozu

- Bezelye

- Haşhaş tohumu

- Brokoli

- Paprika (Biber)

- Ketçap

- Pirinç

- Mercimek

- Maydanoz

- Karabuğday unu

- Yulaf

- Mısır

- Kaju

- Soya fasulyesi

- Tatlı patates

- Japon biberi

- Beyaz mantar

- Buğday unu

- Yeşil biber

- Siyah çay

- Karabiber

- Barbunya

- Tavuk ciğeri

- Hardal tozu

- Yerfıstığı

- Fındık

- Ay çekirdeği

- Sığır ciğeri

- Tavuk yumurtası

- Badem

- Fesleğen

H vitamini eksikliği nelere yol açar?

- Saç tellerinin kırılganlaşması

- Halsizlik ve yorgunluk

- Kas ağrıları

- Ciltte kuruluk

- Gözlerde kızarıklık 

- Mutsuzluk ve depresyon 

- Saç dökülmesi

- Kansızlık 

- Halüsinasyonlar 

- İştahsızlık

- Mantar enfeksiyonları

-Tırnaklarda kırılganlaşma

- Kaşıntı 

- Cilt derisinin pul pul dökülmesi

 

 
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