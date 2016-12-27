H vitamini (Biotin)
Biotin olarak da bilinen bu vitamin, 1940’lı yılların başlarında keşfedimiştir. H vitamini, insan vücudundaki yağların ve şekerlerin sindirilmesine yardımcı olmaktadır.
H vitamini eksikliğinin nedenleri nelerdir?
- Uzun süreli antibiyotik kullanımı
- Alkol ve sigara tüketimi
- Protein eksikliği
- Yetersiz beslenme
- Sindirim sistemi sorunları
- Gebelik
H vitamininin faydaları nelerdir?
- Hücre gelişimine yardımcı olur
- Saçların beyazlamasını yavaşlatır
- Vücutta lenfosit üretimine katkıda bulunur
- Saç dökülmesini önler
- Vücutta kan şekeri değerlerini düşürür
- El ve ayak tırnaklarını güçlendirir
- Yağların, karbonhidratların ve proteinlerin sindirilmesine yardımcı olur
Ne kadar H vitamini alınmalı?
0-6 ay arası: 5 mikrogram (mcg)
6-12 ay arası: 6 mikrogram
1-3 yaş arası: 8 mikrogram
4-8 yaş arası: 12 mikrogram
9-13 yaş arası: 20 mikrogram
14-18 yaş arası: 25 mikrogram
19 yaş ve üstü: 30 mikrogram
Hamilelik dönemi: 30 mikrogram
Emzirme dönemi: 35 mikrogram
H vitamini içeren besinler nelerdir?
- Kurutulmuş zencefil
- Arpa
- Kurutulmuş maydanoz
- Nohut
- Lahana
- Kahverengi şeker
- Pazı
- Kabak çekirdeği
- Susam
- Uskumru balığı
- Süt tozu
- Bezelye
- Haşhaş tohumu
- Brokoli
- Paprika (Biber)
- Ketçap
- Pirinç
- Mercimek
- Maydanoz
- Karabuğday unu
- Yulaf
- Mısır
- Kaju
- Soya fasulyesi
- Tatlı patates
- Japon biberi
- Beyaz mantar
- Buğday unu
- Yeşil biber
- Siyah çay
- Karabiber
- Barbunya
- Tavuk ciğeri
- Hardal tozu
- Yerfıstığı
- Fındık
- Ay çekirdeği
- Sığır ciğeri
- Tavuk yumurtası
- Badem
- Fesleğen
H vitamini eksikliği nelere yol açar?
- Saç tellerinin kırılganlaşması
- Halsizlik ve yorgunluk
- Kas ağrıları
- Ciltte kuruluk
- Gözlerde kızarıklık
- Mutsuzluk ve depresyon
- Saç dökülmesi
- Kansızlık
- Halüsinasyonlar
- İştahsızlık
- Mantar enfeksiyonları
-Tırnaklarda kırılganlaşma
- Kaşıntı
- Cilt derisinin pul pul dökülmesi