GYODER, eğitim için kolları sıvadı

Dernek, sektörün gelişimi için ihtiyaç duyulan konuları tespit etmek ve sektöre nitelikli personel yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği “GYODER Akademi” ile sektör profesyonelleri ve sektöre yeni gireceklerin eğitim ihtiyacını karşılıyor.

ZENGİN DERS İÇERİĞİ

GYODER Akademi’de 2018’de yapılacak eğitimlerin, “Varlık Yönetimi”, “Gayrimenkul Yatırım Fonları”, “Gayrimenkulde Google Kampanya Yönetimi”, “Gayrimenkul Okuryazarlığı”, “Marka Konumlama veya Kurumsal İletişim Teknikleri”, “Dijital Medya”, “Gayrimenkulde ‘Best Use’ Uygulamaları”, “Proje Yönetim Süreci”, “Tesis Yönetimi”, “Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmeleri”, “Gayrimenkul Projesi Geliştirmede Alternatif Yollar” ve “Sürdürülebilirlik” başlıkları altında gerçekleştirilmesi planlanıyor.Projenin hayata geçirilmesinde derneğin başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin’in akademik birikime verdiği değer büyük rol oynadı.