Gyan transferinde ortalık karıştı! Cevap geldi

Bursaspor'un Ganalı yıldız Asamoah Gyan transferi ile ilgili bugün Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın yapmış olduğu, "2 tane menajer arkadaşımız kendilerini reklam yapmak için orada, burada anlatıyorlar. Biz Gyan için 1.6 milyon Euro teklif verdik. Daha yüksek istediler. Araya başka menajerler girince o anda Gyan işini bitirdim. O arkadaşlar kapıdan içeri giremezler" açıklamasının ardından Asamoah Gyan'ın Türkiye temsilcisi olan menajerlik şirketinden Başkan Ay'a cevap geldi.

Transferin gerçekleşmemesinde oyuncunun temsilcisi olan menajerlik şirketinin değil, aracı menajerlik şirketinin talep ettiği yüksek mebla menajerlik ücretinin sebep olduğunu belirten Gyan'ın Türkiye temsilcisinin açıklaması şu şekilde;

"Gyan'ın Türkiye temsilcisi olmamıza rağmen, ilgili futbolcunun transfer sürecine dahil edilmemiş olmamız sebebiyle, öncelikle Bursaspor Kulübüyle yetkili temsilcimizin görüşme talebi üzerine sürece dahil olduk.

Firma avukatımızın talebi üzerine başkanla yapılan toplantı öncelikle Asamoah Gyan'ın transferi için yetkili temsilcinin tarafımız olduğunun, transfer sürecinin bizimle yönetilmesi gerektiğinin açıklanması amaçlı olup, yapılan görüşmede ilk etapta transfer şartları konuşulmamasına rağmen, sosyal medyaya transfer konusunda anlaşıldı şeklinde yansıtılmıştır. Yapılan ilk görüşme tarafımızca öncelikle Bursaspor'un menfaatlerini korumak ve yanlış kişiler ile masaya oturulmamasını sağlamak amaçlıydı.

Toplantı sonunda ortaya çıkan tabloda kulüp başkanı şirketimizi; hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen aracı menajer şirkete yönlendirmiştir. Kulüp tarafından gereklilik olmamasına rağmen aracı menajer şirkete yönlendirilme talebi kulüp menfaatleri de göz önünde tutularak direkt olarak red edilmemiş olup, transferin gerçekleşmesi için yasal çerçevede yapılabilecek her türlü esneklik tanınarak orta yol bulunmaya çalışılmıştır.

Ancak yönlendirildiğimiz aracı menajer şirket Bursaspor Kulübü ve oyuncunun haklarından ziyade, şahsi ticari menfaatlerini önde tuttuğu için orta noktaya varılamamıştır. Sürecin olumsuz sonlanmasının sebebi asıl yetkili şirket olarak şirketimizin talep etmiş olduğu meblağlar değil, oyuncunun temsilcisi olmayan aracı menajer şirketin talep ettiği fahiş menajerlik ücretidir. Görüşme sonrasında rakamların arttığına ilişkin çıkan haberler fiyatın tarafımızca yükseltilmesi değil, aracı menajerin oyuncu üzerinde hiçbir hakkı olmamasına rağmen talep ettiği ekstra komisyon ücreti sebebiyle artan transfer maliyetidir.

Sürecin başlangıcında kimin ne şekilde ortaya çıkardığını hala bilemediğimiz, sosyal medyada dolaşan, kulüp tarafından hazırlanan teklif kağıdı, ne şirketimize ne de oyuncuya ulaşmamıştır.

Sahip olduğumuz hakların savunucusu olurken, bizi reklam yapmakla suçlayan Türkiye'nin en büyük camialarından birinin başkanı, transfer sürecini yürütmesi için, sürece kendi dikte ettiği kişilerin de dahlini sağlayarak yürütme çabasında olduğundan müzakere süreci olumsuz sonlanmıştır.

Süreç içinde yapılan açıklamalardaki rakamsal ifadelerin hiç biri şirketimize ait olmamakla beraber gerçeği de yansıtmamaktadır. Tarafımızca nihai olarak zikredilmiş olan hiçbir rakam olmamasına rağmen bir kısım meblağların tarafımızca talep edilmişcesine kamuoyuna yansıtılmış olması şirketimizin adını karalamaktadır.

Sürecin müzakere dahi edilemeden sona ermiş olmasının sebebi, maddi konularda anlaşamamamız değil, Bursaspor Kulübü'nün süreci; maddi olarak kulübe ekstra külfet oluşturma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olmasına rağmen, aracı menajerlerinde dahlinde yönetmeye çalışmasıdır.

Menajerlik mesleğinin adını lekeleyen bu tür asılsız ithamlarla şirketimizin karşılaşmış olmasından hicap duymaktayız. Menajerliğini yaptığımız futbolcular kadar ayrım gözetmeksizin bütün spor kulüplerimizin de menfaatini üstün tutmayı şirket olarak düstur halinde getirmemiz sebebiyle sürecin bu şekilde sonlanmış olması daha da üzücüdür.

Maddi menfaatleri şirket olarak ikinci planda tutmuş olmamız ekonomik olarak şirketimize olumsuz dönmüş, hatta şirketimizi karalama kampanyasına dönüşmüş olsa da NGF Menajerlik Şirketi ilkelerinden vazgeçmeyecektir.

Bursaspor Kulüp başkanının 22.06.2017 tarihinde yapmış olduğu ve sosyal medyada da oldukça geniş yer kaplayan, eleştiri sınırlarını fersah fersah aşıp hakarete ulaşan, talihsiz açıklamaya ilişkin olarak her türlü yasal hakkımız saklı kalmak üzere kamuoyunun takdirlerine arz olunur"