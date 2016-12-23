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23 Aralık Cuma 2016

Güzide isimler MEB'in çalıştayında

Milli Eğitim Bakanlığı, yürütülen çalışmaları değerlendirmek amacıyla bütün ilçe milli eğitim müdürlerine yönelik İlçe Millî Eğitim Müdürleri Eğitim Yönetimi Çalıştayı düzenledi. Bu çalıştayda başta yazarımız Abdurrahman Dilipak olmak üzere memleketimizin güzide kalemleri de yer aldı.

Güzide isimler MEB'in çalıştayında
Eklenme: 23 Aralık 2016, 11:11
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Milli Eğitim Bakanlığı, yürütülen çalışmaları değerlendirmek amacıyla bütün ilçe millî eğitim müdürlerine yönelik İlçe Millî Eğitim Müdürleri Eğitim Yönetimi Çalıştayı düzenledi.

Antalya’da bugün de devam eden çalıştay bünyesinde ilçe milli eğitim müdürlerine eğitim amacıyla seminer verenler arasında, memlekerimizin eli kalem tutan güzide isimleri d eyer aldı.

Milli eğitimi belirleyen 985 ilçe müdürünün katıldığı organizasyonun içeriği "Eğitim yönetimi" olarak belirlendi.

Çalıştaya ilçe milli eğitim müdürlerine eğitim vermek amacıyla, yazarımız Abdurrahman Dilipak ile gazeteci-yazar Ahmet Taşgetiren ve Yusuf Kaplan katıldı. İlçe müdürleri ise bu isimleri dinledi ve sorumlu oldukları bölgelerde fikir önerilerini uygulamak üzere notlar aldı.

İşte o seminerden fotoğraflar...










 
Etiketlerİlçe Millî Eğitim Müdürleri Eğitim Yönetimi Çalıştayımeb çalıştayabdurrahman dilipak meb
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