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Güzelyurt’un çehresi değişiyor

Güzelyurt Mahallesinde yeşil alan ve boş arsalarda temizleme çalışması yapan Yunusemre Belediyesi, bölgede gerçekleştirdiği ağaçlandırmayla da Güzelyurt’un çehresini değiştirdi.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:10
Güzelyurt’un çehresi değişiyor

Yunusemre Belediyesi ağaçlandırma çalışmaları ile ilçenin yemyeşil bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Belediye ekiplerinin Güzelyurt Mahallesinde yaptığı çalışmalar mahalle sakinlerinin takdirini kazanıyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bölgeye yaklaşık 7 bin ağaç diktiklerini belirtti. Başkan Çerçi açıklamasında, “Yaz aylarında kuru ot yangınlarının yaşanmaması için önlemler alıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı uyarırken; ihtiyaç duyulan bölgelerde de temizleme çalışması yapıyoruz. Özellikle Güzelyurt’ta vatandaşlarımızdan bu konuda şikayetler vardı. Alanı temizleyerek haşerelere karşı önlem aldık. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında alana 110 çınar ağacı toprakla buluşturduk. Güzelyurt Mahallesinde yeşil alanlar ile beraber yaklaşık 6 bin 500 ağaç diktik. Ağaçlandırma çalışmalarımıza bu mahallede sonbahara kadar devam edeceğiz. Yeşil alanlar ile ilgili proje çalışmaları yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Mahallemiz pis kokudan kurtuldu”

Güzelyurt Mahalle sakinleri adına konuşan Levent Özatak isimli vatandaş ise Yunusemre Belediyesi’nin hizmetlerinden çok memnun olduklarını vurgulayarak, “Yapılan çalışmalar sayesinde etraftaki fare ve yılanların çevremize zarar vermesinin ve pis kokuların önüne geçilmiş oldu. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye mahallemize yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:10
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