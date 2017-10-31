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Güzel günlerden kalıcı bir iz

Ümraniye’de “İlk İz Projesi” ile ilçede yeni doğum yapan anneler, Nüfus Müdürlüğü vasıtasıyla tespit ediliyor.

31 Ekim 2017 Salı 16:46
Güzel günlerden kalıcı bir iz

Ümraniye Belediyesi, 2013 yılında hayata geçirdiği “İlk İz Projesi’’ ile Ümraniye’de yeni doğan bebeklerin tespit edilmesinin ardından, ailelere hediyeler takdim ediyor. Bugüne kadar 10 bini aşkın yeni doğan bebek ziyaret edildi. 

Bu doğrultuda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden ilgili ekip, o aileyi ziyaret ediyor. Ziyarette, ilk olarak bebeğin fotoğrafı çekiliyor, ardından el ve ayak izleri alınarak, kalıcı bir albüm hâlinde aileye teslim ediliyor. Bebeklerin ileriki yaşlarında da kullanabileceği sayfalar da içeren albüm, önceden hediye edilen tabloda bulunandan daha fazla hatıra muhafaza etmeyi amaçlıyor. 

Ayrıca “Yeni Doğan Bebeklere Hoş Geldin Hediyesi” adı altında verilen albümde Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın kaleme aldığı “Güzel Günlerden Kalıcı Bir İz” adlı mektubu da aileye takdim ediliyor. 

Bu kapsamda üçüz bebekler Yakup Han, İbrahim Hakan ve İsmail Kağan’ı ziyaret eden Ümraniye Belediyesi ekibi; üç bebeğin birden el ayak izleri ve fotoğraflarını alarak albümler hazırladı. Ekibin 3 yeni Ümraniyeliye “Hoş geldin” hediyesi hazırlamasının ardından aile Ümraniye Belediyesine ve Başkan Hasan Can’a incelikle hazırlanan tüm projeleri ve bebekleri için yapılan albümler için teşekkürlerini sundu.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 16:46
  1. Ümraniye
  2. İlk İz Projesi
  3. yeni doğan bebekler
  4. Hasan Can

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