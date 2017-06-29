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Güvercinler sıcaktan korunmanın yolunu buldu

Şanlıurfa’da 40 dereceyi geçen sıcaktan etkilenen güvercinler, hortumdan gelen suyu görünce yere yatıp kanatlarını açarak serinliğin tadını çıkarttı.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:04
Güvercinler sıcaktan korunmanın yolunu buldu

Şanlıurfa’da 40 dereceyi geçen sıcaklar vatandaşların yanı sıra hayvanları da olumsuz etkiledi. Evlerinde güvercin besleyen vatandaşlar, çareyi ellerine hortumu alıp güvercinleri yıkamakta buldu. Hortumdan gelen suyu gören güvercinler ise bir araya toplanıp serinliğin tadını kanatlarını açarak yaşadı.

Suyu gören güvercinler kanat açıp yere uzanarak serinledi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde evinde beslediği güvercinlerin sıcak havadan bunaldığını fark eden Bedir Dal, çareyi güvercinlere hortumla su sıkmakta buldu. Oğlu Ahmet’in eline hortumu veren Bedir Dal, güvercinlere su püskürtmesini istedi. Hortumdan gelen suyu gören güvercinler, bir araya toplandı. Yere uzanıp kanatlarını açan güvercinler serinliğin tadını çıkarttı.

Her saat başı hortumla serinletiyor

Sıcak havada her gün güvercinleri suyla serinlettiğini söyleyen Ahmet Dal, "Sekiz yaşından beri babamla birlikte bu işi yapıyoruz. Bugün hava sıcak olduğundan dolayı babam git kuşları serinlet, bunalmasın dedi. Havalar sıcak olduğundan saatte bir gelip kuşlar bunalmasın diye serinletiyorum. Sıcaktan hastalık bulaşmasın diye onları çimdiriyorum. Daha sonra yemlerini verip içeri alıyorum. Her sabah bunu tekrarlıyorum ve akşama kadar devam ediyorum. Güvercinler de bu sayede serinliyor” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:04
  1. Şanlıurfa
  2. Akçakale
  3. Akça
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