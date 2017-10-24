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Güvercini kurtarırken ellerini kaybetti

Yüksek gerilim direğindeki tellere takılan bir güvercini kurtarmak isteyen 16 yaşındaki Ramazan Taşdemir, elektrik akımına kapıldı.

24 Ekim 2017 Salı 16:13
Güvercini kurtarırken ellerini kaybetti

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyünde çobanlık yapan 16 yaşındaki Ramazan Taşdemir, yaklaşık 15 gün önce hayvanları otlatmak için gittiği yaylada, yüksek gerilim hattında akıma kapılınca bölgedeki Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. görevlilerince kurtarılıp Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahale sonrası sevk edildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Ünitesi'nde tedavi gören Taşdemir, ardından yoğun bakım servisine alındı. Uygulanan tedaviden sonuç alınamayınca genç çobanın yanan elleri operasyonla kesildi.

"Kuşu kurtarmak için direğe çıktım"
Tedavisi burada devam eden Ramazan Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Günbuldu köyünde hayvanlarını otlatırken elektrik tellerine takılan güvercini kurtarmaya çalıştığı sırada akıma kapıldığını söyledi.

Taşdemir, "Bir güvercinin kanadı elektrik tellerine kapılmıştı. Kuşu kurtarmak için direğe çıktım. Kuşu kurtarınca elektrik tellerine takıldım. Kuş uçtu gitti, indiğim esnada direğin tellerine takıldım. Patlama oldu. Sonrasını hatırlamıyorum." diye konuştu.

"Kollar insanın her şeyi"
Dirseklerine kadar iki elinin kesildiğini ifade eden genç çoban, "Kollar insanın her şeyi. Sadece protez kol takılsın, hayatımı yaşamak istiyorum." dedi.

BEAH Yanık Ünitesi Klinik Sorumlusu Opr. Dr. Mehmet Öztürk de Taşdemir'in, yüksek gerilim hattına temas nedeniyle 3. derece elektrik yanığıyla birime getirildiğini ifade etti.

Hastaya her türlü tıbbı ve cerrahi müdahalenin yapıldığını anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Hastanın yanık sonrası kas ve tendomlarında hasar meydana gelmişti. Her türlü tıbbi ve cerrahi müdahaleye rağmen ortopedi, kalp ve damar cerrahisi ve plastik cerrahi klinikleriyle konsulte edildikten sonra geri dönüşü olmayan kas ve adale nekrozu meydana geldiği için hastamızın dirseklerine kadar her iki elinin kesilmesine karar verilmiştir. Dün yapılan ameliyatla Taşdemir'in dirsek altından her iki el ve kolu kesilmiştir."

 

AA

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 16:13
  1. Ramazan Taşdemir
  2. Anadolu Ajansı
  • AdilAdil15 sa önce
    Yasayan bilir ancak. Allah yardimcisi olsun cok cok zor. Umarim protez takilir.
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