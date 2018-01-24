Güvenlik uzmanı Ağar'dan Afrin uyarısı! PKK da takip ediyor

Türkiye'nin Afrin'deki terör noktalarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı operasyonu beşinci gününde devam ediyor. Bölgeden gelen bilgilere göre Türk savaş uçakları bu sabah terör hedeflerini vurmaya başladı. 170 hedef imha edildi, 15 nokta örgütten alındı. Zeytin Dalı Harekatı, devam ederken, Özgür Suriye Ordusu askerleri, Afrin yakınlarında ele geçirdikleri köylerdeki PKK/YPG'lileri de bir bir teslim alıyor.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi. Ağar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonla ilgili paylaşılan bilgilerin PKK tarafından takip edildiğini ve ona göre harekat tarzı belirlediğini söyledi.

İşte Ağar'ın o uyarısı:

Afrin'de savaşan Mehmetçiklerimiz:

"Yazılı-görsel ve sosyal medyada yer alan "Harita-İsim-Birlik-Silah-Teşkil-Teşkilat-Teçhizat-Üs-Mihver-İstikamet ve Yoğunlaşmalarımızı" PKK da takip ediyor. Tedbir alıp, tuzak kurmaya, kalleşliğe, EYP//Mayın döşemeye ve saldırmaya çalışıyor"