Güvenlik uzmanı Ağar paylaştı! Afrin'de operasyonda askerin postalı...
Afrin'de Zeytin Dalı harekatına devam eden askerimizin bugün ortaya çıkan fotoğrafı oldukça dikkat çekti. İşte Afrin'de operasyonda olan bir askerin postalı...08 Şubat 2018 Perşembe 11:22
Zeytin Dalı harekatı Afrin kırsalında devam ederken güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın bugün sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğraf oldukça dikkat çekti. Afrin'de operasyonda olan bir askerin postallarının hali görenleri duygulandırdı.
Ağar paylaştığı fotoğraf için şu mesajı paylaştı: Afrin dağlarındaki Mehmetçik’ten. Mücadelede yaşam, ölüm, neşe, gırgır, keder, onur kısaca budur. POSTAL’dadır her şey. Serdengeçti bir bedbinlik, kavruk bir savrukluk, sessiz bir haykırış. Ve hepsiyle onurlu bir şahlanış. Ve herşeyi, her zaman en güzel POSTAL anlatır.
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