Güvenlik uzmanı Ağar paylaştı! Afrin'de operasyonda askerin postalı...

Zeytin Dalı harekatı Afrin kırsalında devam ederken güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın bugün sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğraf oldukça dikkat çekti. Afrin'de operasyonda olan bir askerin postallarının hali görenleri duygulandırdı.



Ağar paylaştığı fotoğraf için şu mesajı paylaştı: Afrin dağlarındaki Mehmetçik’ten. Mücadelede yaşam, ölüm, neşe, gırgır, keder, onur kısaca budur. POSTAL’dadır her şey. Serdengeçti bir bedbinlik, kavruk bir savrukluk, sessiz bir haykırış. Ve hepsiyle onurlu bir şahlanış. Ve herşeyi, her zaman en güzel POSTAL anlatır.