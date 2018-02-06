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Güvenlik Uzmanı Ağar açıkladı: YPG'nin kullandığı 7 yöntem

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, YPG/PKK/KCK'nın silah- teçhizat ve mühimmat temininde kullandığı 7 metodu açıkladı.

06 Şubat 2018 Salı 10:45
Güvenlik Uzmanı Ağar açıkladı: YPG'nin kullandığı 7 yöntem

ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK’ya DEAŞ'la mücadele bahanesiyle yaptığı askeri yardımları devam ediyor. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar PYD/PKK'nın silah yığınağını nasıl oluşturduğunu yazdı.

İşte Ağar'ın o yazısı:

"ABD'nin 5.000 civarında TIR ve "yatay ve dikey uçuş yapan V22 Osprey'ler başta" binlerce sortiyle Suriye'deki ABD üslerine 'uçak ve helikopterlerle' indirdiği silah-teçhizat-mühimmat ve taktik araçlar, YPG/PKK'nın TERÖR YIĞINAĞININ "büyük bir oranını ama" sadece bir kısmını oluşturuyor.

YPG/PKK Yığınağının tamamını oluşturmak için yıllar içinde en az 7 metot kullandı:

YPG/PKK/KCK'nın Silah-Teçhizat ve Mühimmat TEMİNİNDE kullandığı 
7 meşum metot:

1- Uluslararası açık ve kapalı silah pazarları,

2- Yerel silah pazarları (Örn; Kerkük'teki silah pazarından parayı bastırdığında tırtıllı araç dahi satın alabiliyor),

3- Terör örgütleri arasındaki iş birliğinin neden olduğu geçişler,

4- Çatışma alanlarında diğer terör örgütlerinden elde ettiği gasp ve ganimetler,

5- İstikrarsızlık nedeniyle başta Irak ve Suriye ordu depolarından yaptığı yağmalar, depo patlatmalar,

6- YPG/PKK ile bölgesel ya da yerel aktörlerin yaptığı iş birliği neticesinde elde ettiği silah ve mühimmatlar (Örn; Almanlar 2014-15'te Peşmergeye 50 Milan TAS, 500 roketi ve bunlara dair eğitim vermişti. İlerleyen süreçlerde silahların ve roketlerin yarıya yakını YPG/PKK'ya satıldı-verildi-eline geçti.)

7- (Bizim hep konuştuğumuz) Menfaatlerine hizmet ettiği küreseller tarafından kendisine verilen silah-teçhizat ve mühimmatlar."

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 10:45
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