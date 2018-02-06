Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Güvenlik Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Toplantısı'nda, Suriye'deki terörle mücadele konusunun ele alındığı bildirildi.

06 Şubat 2018 Salı 22:58
Güvenlik Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu akşam gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı’nda Suriye’deki son gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusu ele alındı.

TERÖRLE MÜCADELE KONUSU ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda ulusal güvenlik için de tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele üzerinde duruldu.

Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve ilgili bürokratların katıldıkları kaydedildi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 22:58
  1. Güvenlik Toplantısı
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    1. ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    2. SpaceX, en büyük roketini uzaya fırlattı
    3. ABD'den itiraf gibi karar! Hezimete..
    4. Maltepe'de dehşet verici kaza!
    5. Parfüm fabrikasında korkutan yangın!
    6. Güvenlik Toplantısı sona erdi
    7. "ABD güçlerine karşı her an savaş..
    8. 7 KHK TBMM'den geçti
    9. İran'dan skandal Afrin kampanyası
    10. "2025 yılına kadar 6 ülke AB'ye..
    11. Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: ABD'nin..
    12. Maç öncesi Şenol ve Ümit Özat...
    13. Avrupa borsaları sert düşüşle bitirdi
    14. Mevlût Çavuşoğlu, Timmermans'la görüştü
    15. Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    16. Depremin ardından dehşet verici..
    17. Terör örgütüne bir darbe de Tunceli'de..
    18. Potada rakiplerimiz belli oldu
    19. AB'den Türkiye açıklaması: Varna'da...
    20. Çavuşoğlu'ndan AB ile sürpriz görüşme
    'Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey' sözlerine jet cevap
    'Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey' sözlerine jet cevap
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
    Bir aylık kar 2 günde yağdı, ordu devreye girdi
    Bir aylık kar 2 günde yağdı, ordu devreye girdi
    'Bidon Kafa' böyle rezil oldu! 12 yıl önce yazdığı yazıyı...
    'Bidon Kafa' böyle rezil oldu! 12 yıl önce yazdığı yazıyı...