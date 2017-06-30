Güvenlik korucularının dikkati teröristlerin planını bozdu
Kars'ın Kağızman ilçesinde, menfeze patlayıcı düzenek yerleştirmek isterken güvenlik korucularınca fark edilen PKK'lı teröristler kaçtı.30 Haziran 2017 Cuma 10:10
Kars'ın Kağızman ilçesinde, menfeze patlayıcı düzenek yerleştirmek isterken güvenlik korucularınca fark edilen PKK'lı teröristler kaçtı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karakurt mevkisinde devriye görevi yürüten güvenlik korucuları, 2 PKK'lı teröristin karanlıktan faydalanarak menfeze patlayıcı yerleştirmeye çalıştığını gördü.
Güvenlik korucularının "teslim ol" çağrısı üzerine terör örgütü mensupları minibüsle olay yerinden kaçtı.
Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Kaynak: AA