Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Güvenlik korucularına nöbet kuleleri yapıldı

Bitlis’in Güroymak ilçe Kaymakamlığı tarafından güvenlik korucuları için nöbet kuleleri yapıldı.

29 Haziran 2017 Perşembe 10:44
Güvenlik korucularına nöbet kuleleri yapıldı

Güroymak ilçesi jandarma sorumluluk sahasında bulunan D-300kKarayolu üzerinde yol güvenliğini sağlamak amacıyla, güvenlik korucuları için kaymakamlık Tahtalı köyü ve Oduncular köyü mevkine 2 adet nöbet kulesi yaptı.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, yapılan kulelerde güvenlik korucularının görevlendirildiği belirtilerek, "Ayrıca daha önce yapılan 2 adet nöbet kulesinin tadilatları yapılmıştır. Kuleler Ahlat taşıyla ve güvenlik durumu düşünülerek yapılmıştır. Korucularımız kulelerde yazın serin, kışın sıcak bir ortamda nöbetlerini tutacaklar" denildi

Ayrıca Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu yapılan nöbet kulelerinde incelemelerde bulunduğu da ifade edildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 10:44
  1. Bitlis
  2. Güroymak
  3. Ahlat
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halid Meşal'den Katar açıklaması
    1. Halid Meşal'den Katar açıklaması
    2. Türkiye'den çok sert tepki: Misliyle..
    3. Mustafa Pektemek'te son dakika!
    4. Danimarka, cami yardımlarına 'sert..
    5. Darbeciler sınıra tampon bölge kuruyor
    6. Kaos çağrısı yapan kadın bakın kim..
    7. Müslümanlara karşı yeni önlemler..
    8. İsrail bir kez daha o noktaları vurdu
    9. 762 yıllık Mevlevihanede eller yeniden..
    10. Çankaya’dan muhtarlara kültür gezisi
    11. Bi bıkmadılar gitti! AK Parti ve..
    12. Yaralılara yardım ederken darbeciler..
    13. NATO panikte... daha fazla asker..
    14. Meteorolojiden kuvvetli sıcak hava..
    15. Nazilli’de yangın ekipleri 24 saat..
    16. Anne kızın umudu istiridye mantarı oldu
    17. ABD geri adım atıyor... o uygulama..
    18. Belhanda yola çıktı, İstanbul'a geliyor!
    19. Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    20. Türk heyeti İsviçre'de Kıbrıs'taki..
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...