Güvenlik korucularına nöbet kuleleri yapıldı

Güroymak ilçesi jandarma sorumluluk sahasında bulunan D-300kKarayolu üzerinde yol güvenliğini sağlamak amacıyla, güvenlik korucuları için kaymakamlık Tahtalı köyü ve Oduncular köyü mevkine 2 adet nöbet kulesi yaptı.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, yapılan kulelerde güvenlik korucularının görevlendirildiği belirtilerek, "Ayrıca daha önce yapılan 2 adet nöbet kulesinin tadilatları yapılmıştır. Kuleler Ahlat taşıyla ve güvenlik durumu düşünülerek yapılmıştır. Korucularımız kulelerde yazın serin, kışın sıcak bir ortamda nöbetlerini tutacaklar" denildi

Ayrıca Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu yapılan nöbet kulelerinde incelemelerde bulunduğu da ifade edildi.