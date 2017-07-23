Güvenlik güçlerinden büyük başarı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu ziyarette konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, terörle mücadelede son dönemde önemli başarılar elde edildiğini belirterek, "Terörle güvenlik güçlerimiz canları pahasına mücadele ediyor. Askerimiz, polisimiz, korucumuz dağlarda, bütün coğrafyada bu ülkenin birliği ve beraberliği için çalışıyor. Sayın Bakanımıza da şükranlarımı arz ediyorum. Terörle mücadelede kararlı duruşu, meseleyi her boyutuyla güvenlik güçlerimizle istişare boyutunda yürütüyor olmasından arka arkaya olağanüstü başarıları yaşıyoruz. Artık terör güçleri korkacak ve sığınacak delik arasın. Özellikle bu son dönemde terörle mücadele sağladığımız başarıları gördüğümüz zaman daha huzurla yatıyor, kalkıyoruz" dedi.

'ONLAR BU ÜLKEDE DEĞİL, BİZ İSE BU TOPRAKLARDAYIZ'

Daha sonra konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Türkiye'ye dışarıdan elbise biçmeye çalışanların hep başarısız olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bugün bizim üzerimize uluslararası arenada gelmeye çalışanlar bir şeyi hesap edemiyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sadece bir siyasi partinin Genel Başkanı ve sadece bu ülkede Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yapan bir şahıs olarak düşünürlerse bir yanlışın içerisindeler. 80 milyon için kalbi atan, vicdanıyla bunu ortaya koymaya çalışan bir insan olduğu için Türkiye onunla beraberdir ve onunla beraber olmaya kararlıdır. Bunu sadece siyasal bir fonksiyon olarak düşünenler yanılgı içerisindeler. Bu şifreyi çözemeyen bir anlayışa sahipler. Ne yaparlarsa yapsınlar, ortaya ne koyarlarsa koysunlar, nasıl bir süreç geliştiriyorlarsa geliştirsinler onlar bu ülkede değiller, biz ise bu topraklardayız. Biz yıllarca Suriye ile, Irak ile İran ile, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan ve Yugoslavya ile birlikte olduk, yıllarca Orta Asya'da birlikte olduk. Bu coğrafyanın bir huyu ve bir karakteri vardır; bu coğrafyaya kim dışarıdan bir elbise biçmeye çalışırsa hep başarısız olmuştur ve başarısız olmaya mahkûmdur."

'DÜNYANIN EN PAHALI ARAZİSİNDE OTURUYORUZ'

Türkiye'nin güçlü bir ülke konumunda olduğunu altını çizen Bakan Soylu konuşmasına şöyle sürdürdü:

"Bugün güçlü bir ülkeyiz. Belki bugün etrafımızda oyun kurabilecek kadar bir güce sahip değiliz ama bilinmesini istiyoruz; bize rağmen bu coğrafyada kimsenin oyun kurmasına da müsaade etmeyiz. Bugün Türkiye o kudrettedir. 15 Temmuz'da üzerimize gelenler, bu ülkeyi işgal etmeye çalışanlar bam başka bir hesap ve planın içerisindeydiler. Bunu açık bir şekilde gördük. İnsanlıktan yoksun, bu milletin medeniyetinden yoksun ve dinimize, inancımıza nerdeyse muhalefet eden bir anlayışı ortaya koyanlar, birilerinin uşağı olmuş olanlar bize başka bir şeyi yapmaya çalıştılar. Bu toprakları ellerine geçirmeye çalıştılar, 'Eğer bunu beceremezsek, ekonomisine zarar veririz, birliğine ve beraberliğine zarar veririz' dediler. 15 Temmuz'dan bu yana 1 yıl geçti. Ne yaptı? Enflasyonumuz yüzde 35'e mi çıktı? Türkiye'ye gelen turistler ve yatırımlar gelmekten mi vazgeçti? Hayır. Esas hayal kırıklığı bugün yapmak istediklerinin temelinde yatmaktadır. Hiç birisi olmadı. Çünkü biz dünyanın en pahalı ve en kıymetli arazisinde oturuyoruz. Onlar bizi düşürmek istedikçe bu araziye olan sadakatimiz hiçbir ama hiçbir an sarsılmadığı için başarılı olamıyorlar. Onların hesabı matematik olabilir ama hesap etmedikleri bu milletin Allah'a olan teslimiyetidir. Bunu hesap etmiyorlar. Bu milletin en büyük gücü o dur."

'AKLIMIZLA ALAY EDİYORLAR'

Dış güçler tarafından terör örgütleri ve uluslararası senaryocuların ülkeye musallat edildiğini kaydeden Bakan Soylu, "Terör örgütlerini ve uluslararası senaryocuları başımıza musallat ediyorlar. Mübarek memlekette sanki hep onlar haklı. DHKPC eylem yapacak, bu ülkenin sözde aydınları onları savunacak, gazetelerinde manşet atacaklar. Bu ülkede sermayelerini kazanmış, huzur ve güven ortamı içerisinde ekonomisini büyütmüş olanlar seslerini çıkartmayacaklar. Kim çıkaracak? Yine bu millet, 'yanlıştır' diyecek. Büyükada'da toplantı yapacaklar, her şeyi konuşacaklar. 'Acaba polis telefonlarımızı alırsa içindeki kayıtları nasıl sileriz? Bunu polise nasıl vermeyiz? Hangi mahallere dağılırız? Hangi eylemleri yapabilme kabiliyetine sahip olabiliriz?' diye. Yahu bizim aklımızla alay ediyorlar. Sanki biz gezi olaylarını hiç yaşamadık, 6-7 Ekim'i, sanki 17-25 Aralık darbesini hiç yaşamadık. Bunlar başka ülkenin insanlarıyla bir araya geliyorlar. Elbette ki insan hakları konusundaki toplantıları saygınlıkla karşılarız. Ama insan haklarıyla ilgili toplantılarda biraz önce anlattığım Gezi olaylarının bir penceresini ortaya koyan ve bu konuda Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini hasıl olarak görenler haklı, savcı, güvenlik kuvvetleri ve bu tip değerlendirmeleri yapan hukuk haksız. DHKPC haklı biz haksız, Tunceli'de öğretmeninizi şehit edenler haklı, biz haksızız. PKK haklı, biz haksızız. Bu nasıl adalettir, bu nasıl taksimdir, bu nasıl bir değerlendirmedir?" diye konuştu.

'BİZİ HEDEFLERİMİZDEN SAPTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Avrupa' daki ülkelerin sıraya girerek PKK, DHKPC, FETÖ ile ilişki içerisinde olduklarını dile getiren Bakan Soylu, "Bir taraftan DEAŞ'la bizi terbiye etmeye çalışacaklar. DEAŞ'ın İslamiyet'le ne alakası var? Kendileri büyüttül yetiştirdiler, palazlandırdılar. Kendi adamlarını gönderdiler, işi bize fatura etmeye çalıştılar. Bugün geldiğimiz tablo açık ve nettir. Bugün Avrupa'daki ülkeler sıraya girmiş, PKK, DHKPC, FETÖ her biriyle ilişki içerisindeler. Her birini muhafaza ediyorlar. En son bir iki gündür fırtına koparıyorlar. Neymiş; biz Türkiye'deki Alman şirketlerine soruşturma yapıyormuşuz. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, Türkiye'de değil Alman şirketleri hiçbir yabancı şirkete bizim kem gözle bakmamız mümkün değildir. Böyle bir soruşturma yapmamız da mümkün değildir. Bunu onlardan korktuğumuz için bugün söylüyor değiliz. Hiç kimse yanlış anlamasın, biz adaletli ve hakkaniyetli bir milletiz." dedi.

10 AYDA 1400 SIĞINAK ALINDI

Terörle mücadele konusunda değerlendirmede bulunan ve son 10 ayda bin 400'ün üzerinde sığınak bulduklarını vurgulayan Bakan Soylu, "Terörle mücadele boyutu var. Tabi ki şunu yapacaklar; bizi etrafımızdaki ateş çemberinin içerisine koymaya çalışacaklar. Nerden geliyor bu PKK'nın silahları? Bin 400'ün üzerinde son 10 ayda sığınak aldık. 10 binlerce mühimmat, binlerce ton bomba, hazır nitrat, amonyum nitrat ve sadece Tunceli'de son 10 ayda 186 terörist o bölgede etkisiz hale getirildi. Ama bizim dost bildiklerimiz daha geçen hafta sınırlarımızın ötesinde bir araya geliyorlar, yeni planlar yapmaya çalışıyorlar. Bizi görmüyor zannediyorlar. Bizi anlamıyor zannediyorlar. Bütün dünyaya da başka masallar anlatıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, hepsi bir araya gelsinler. İster DEAŞ'i, ister FETÖ'yü, ister PKK'yı kullansınlar, ister DHKPC'yi kullansınlar. Bu milletin iradesini yenemeyecekler. İşte o kadar" diyerek konuşmasını noktaladı.